Mágia lamantína v ukážke fotografa divokej zveri

Jasné Ako Kryštál od amerického fotografa Jasona Gulleyho je jedinou podvodnou fotografiou spomedzi 15 snímok vybraných londýnskym Natural History Museum (NHM) na ukážku tohtoročnej prestížnej súťaže Wildlife Photographer of the Year, 60. ročníka každoročného podujatia.

Stalo sa zvykom, že NHM, ktorá súťaž organizuje, zverejní výber vysoko ocenených obrázkov ešte pred vyhlásením víťazov WPotY v októbri.

Na obrázku Gulleyho pre podvodná kategórii, nasnímaný v Hunter Springs v Crystal River na Floride, fotograf hľadí cez čistú vodu na lamantína a teľa unášané medzi úhormi. Hovorí, že výraz na tvári teľaťa a bubliny vystupujúce z jeho plutiev, v kombinácii s nádejným príbehom zo zákulisia, ho urobili obľúbeným z jeho mnohých obrázkov párov matky a teľaťa.

Rozkvet rias spôsobený odtokom z poľnohospodárstva viedol k poklesu riečnych úhorových ložísk, na ktorých sú lamantíny závislé ako potrava. V tomto prípade však miestna komunita konala, aby obnovila biotop a zlepšila kvalitu vody – čo znamenalo, že v zime 2022/23 bolo zaznamenaných viac lamantínov ako kedykoľvek predtým.

(Nasnímané objektívom Nikon Z6 + 14-30 mm f/4; puzdro Nauticam + širokouhlý konverzný port WACP-2, 1/50 pri f/4, ISO 1000).

Tri ďalšie fotografie morského života budú pravdepodobne rezonovať medzi potápačmi, aj keď boli urobené navrchu. Going With The Flow od britskej fotografky Tamary Stubbsovej a vstúpila do Zvieratá v ich prostredí kategória zobrazuje tulene krabie v morskom ľade vo Weddellovom mori.

Going With The Flow (© Tamara Stubbs a Atlantic Productions / Fotograf roka v divočine)

Počas deväťtýždňovej expedície Atlantic Productions si Stubbs všimol, že tulene zaspali vedľa lode s nozdrami nad hladinou po tom, čo sa pohupovali, aby sa nadýchli.

V Antarktíde žije približne 4 milióny tuleňov krabových a aj keď sa nepovažujú za ohrozené alebo ohrozené, sú chránené medzinárodnými dohodami o ochrane až do ďalšieho výskumu vplyvu zmeny klímy a cestovného ruchu na ich populácie.

(Nasnímané objektívom Sony α7R II + Canon 24-70 mm f/2.8 pri 70 mm s polarizačným filtrom; 1/320 pri f/7.1, ISO 100)

Tiež v Zvieratá v ich prostredí kategória, snímka holandského fotografa Thea Bosbooma Sila v číslach ukazuje, ako sa mušle spájajú, aby nedošlo k ich odplaveniu z pobrežia. Bosboom, priťahovaný druhmi nedoceneného významu, zachytil tento obrázok zhora v Praia da Ursa, Sintra, Portugalsko, pomocou dlhej, tenkej, makro širokouhlej „sondovej“ šošovky.

Sila v číslach (© Theo Bosboom / Fotograf roka v divokej prírode)

Slávky zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní dynamických ekosystémov pre iné morské bezstavovce, ako sú kôrovce, červy a malé ryby, pričom zlepšujú kvalitu vody filtrovaním na extrakciu planktónu, ako aj baktérií a toxínov, čím bránia ich hromadeniu na nebezpečnú úroveň.

(Nasnímané objektívom Canon EOS R5 + Laowa 24 mm Periprobe; 0.6 s pri f/32, ISO 200; súbor zaostrení deviatich snímok)

Zahnutý od juhoafrického fotografa Tommyho Trencharda bol vysoko ocenený v Oceans: The Bigger Picture kategórie, dokumentujúci vedľajší úlovok žraloka rekviem „s telom vyklenutým v záverečnom akte odporu“.

väčší obrázok (© Tommy Trenchard / Fotograf roka v divokej zveri)

Trenchard cestoval na výskumnú expedíciu na lodi Greenpeace Arktické svitanie, ktorého cieľom je zdokumentovať náhodný úlovok žralokov rybárskymi člnmi zameranými na tuniaky a mečiare v južnom Atlantickom oceáne, a zdôrazňujúc nedostatočnú účinnú reguláciu priemyselného rybolovu v medzinárodných vodách, pričom 75 % všetkých druhov žralokov v súčasnosti hrozí vyhynutie.

(Nasnímané objektívom Fujifilm X-T2 + 50-230 mm f/4.5-6.7; 1/550 pri f/5.2, ISO 500)

Všetky vysoko chválené položky WPotY nájdete na webovej stránke NHM, ktorá obsahuje aj všetky podrobnosti o súťaži a výstave. Víťazi z morského života budú vyhlásení dňa Divernet v októbri.

