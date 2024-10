16 u/w detailné zábery: ktoré by ste si vybrali?

Najmenej 25 porotcov tvorí porotu, ktorá zredukovala príspevky do každoročnej súťaže o divokú zver Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), a teraz môže byť odhalených 16 snímok, ktoré sa uchádzajú o ceny v kategórii Underwater.

Rozhodcovia zahŕňajú profesionálnych fotografov, redaktorov časopisov, ochranárov a autorov. Trvalo približne 20 hodín Zoom hovorov, aby sa dohodli na tom, ktoré z 11,681 detailných, makro a mikro fotografií prihlásených v 11 kategóriách by mali postúpiť do fázy užšieho výberu súťaže 2024.

Prvých 100 obrázkov a víťazov kategórií a celkových víťazov vyberieme až v januári. 16 podvodných obrázkov je tu zobrazených v abecednom poradí podľa fotografa.

Nautilus (Luis Arpa)

Zvedavé mláďa lamantína (Remuna Beca)

Modrá stuha (Pietro Cremone)

Kardinál (Laszlo Foldi)

Make Love Not War (Jurij Ivanov)

Všetko je v poriadku (Gabriel Jensen)

Čas odpočinku (Kyungshin Kim)

Drž sa (Ofek Liepaz)

Zápas (Ferenc Lorincz)

Goby Eggs (Saeed Rashid)

Chobotnice Bottle (Saeed Rashid)

Jedlo (Domenico Roscigno)

Nudis s kapucňou (Brian Skjerven)

Symbióza v morskej špongii (Jenny Slack)

Brušný morský koník (Daniel Sly)

The 10 categories besides Underwater are Animals, Arachnids, Butterflies & Dragonflies, Fungi, Insects, Intimate Landscape, Invertebrate Portrait, Plants, Studio Art and, for under-18s, Young. Some of these categories could also include fotografovanie pod vodou.

Hlavná cena je 2,500 250 libier v hotovosti a trofej a každý víťaz kategórie zhromažďuje 700 libier (mladý fotograf roka zblízka zbiera objektív a trofej Sigma v hodnote XNUMX libier) spolu s ďalšími cenami.

CUPOTY, ktorú v roku 2018 založili Tracy a Dan Calderovci vo Veľkej Británii, aby „odhalili skrytý div sveta“, môže tvrdiť, že je najväčšou konkurenciou vo svojom odbore. Podporuje ho newsletter a počas celého novembra prebieha tematická výzva. Zistite viac o CUPOTY 6 na webovej stránke.

