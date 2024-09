„Ako panáky tequily“: Hlboký ponor potápa poistnú udalosť potápača

Nárok na cestovné poistenie, ktoré pokrýva potápanie do 30 m v prípade dekompresnej choroby (DCI), je jedna vec – čo sa však stane, ak ste hlbší ponor absolvovali bezpečne skôr v deň, keď k incidentu došlo? Scenár bol testovaný nedávno v Austrálii.

Pár si minulý rok (10) uzatvoril spoločné cestovné poistenie na 2023-dňový výlet do bližšie neurčenej zámorskej destinácie. Politika bola v mene partnerky, pričom príjemcom bol mužský potápač, ktorý podporoval DCI, menovaný iba ako JC. Potápanie do maximálnej hĺbky 30 m bolo povolené podľa podmienok politiky.

Dňa 17. októbra JC vykonal ponor v dĺžke 39 m, nechal si jednohodinový povrchový interval a potom podnikol druhý ponor do 29 m, po ktorom mu prišlo zle a omdlel.

Bol privolaný lekár (Dr EG), ktorý diagnostikoval DCI a predpísal liečbu, čo viedlo partnera JC k tomu, aby si neskôr uplatnil značné náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí a dodatočné cestovné náklady, ktoré z toho vyplývali.

Poisťovňa Mitsui Sumitomo odmietla zaplatiť s odôvodnením, že ak by JC neuskutočnila predchádzajúci ponor mimo podmienok poistnej zmluvy, DCI by nenastal a spor medzi stranami sa dostal pred Austrálsky úrad pre finančné sťažnosti (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking otázka with that interpretation.

„JC sa zúčastnil na činnosti, ktorá bola vylúčená z podmienok politiky a v dôsledku toho sa stala nezdravou,“ rozhodol ombudsman. "Bolo by nespravodlivé požadovať od poisťovateľa, aby zaplatil poistné plnenie za okolností, keď nesúhlasil s krytím rizika spojeného s touto činnosťou."

3 kľúčové rizikové faktory

Správa Dr EG pre poisťovateľa po vykonaní lekárskej prehliadky identifikovala tri kľúčové rizikové faktory, ktoré prispeli k DCI potápača: hĺbka, opakovanie ponorov a aplikácia dekompresných zastávok.

So zvyšujúcim sa tlakom sa zvyšuje aj riziko nehôd, povedal Dr. EG a dospel k záveru, že DCI nevzniklo len kvôli 29-metrovému ponoru, ale aj v dôsledku kombinácie dvoch ponorov.

Iný lekársky expert, Dr. MN, uviedol, že riziko DCI silne koreluje s tým, ako efektívne telo zvládalo dekompresný stres po sérii potápačských expozícií, pričom „expozícia“ znamená celodenné potápačské aktivity.

JC absolvoval dni s jedným ponorom 15. a 16. októbra, ale jeho vystavenie s dvoma nádržami 17. dňa by sa dalo považovať za „mierne provokatívne“ – čo sťažovalo pripisovanie nástupu symptómov iba poslednému ponoru.

„Aby som urobil analógiu, tak ako konzumácia niekoľkých dávok tequily postupne ovplyvňuje stav človeka, nemôžeme určiť poslednú dávku ako jedinú príčinu choroby,“ povedal Dr. MN.

Argument partnera, že neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že 39-metrový ponor bol jedinou príčinou DCI spoločnosti JC, bol nadhodnotený rozsudkom, že k nemu pravdepodobne došlo v dôsledku kumulatívneho účinku ponorov uskutočnených v deň – a možno aj dni predtým. .

Ponor v hĺbke 39 metrov zrušil nárok a AFCA potvrdil rozhodnutie poisťovateľa.

