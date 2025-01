Tým, ktorí prežili IPO, sa „dôrazne odporúča“, aby prestali s potápaním

Medzinárodní odborníci na potápačskú medicínu prišli so spoločným stanoviskom k téme ponoreného pľúcneho edému (IPO), čo je stav, ktorý sa začal týkať potápačov, ako aj šnorchlistov a iných povrchových plavcov.

A kľúčovým záverom je, že skupina špecialistov dôrazne odporúča potápačom s predchádzajúcim podozrením alebo potvrdeným vstupom na burzu, aby si dobre premysleli, kým sa pustia do ďalšieho potápania so stlačeným plynom.

Takíto potápači by sa podľa nich mali poradiť s lekárom alebo kardiológom s dobrými znalosťami v potápačskej medicíne skôr, ako zvažujú obnovenie svojich aktivít vo vode – pretože prežitie jedného incidentu neznamená, že prežijú aj ten ďalší.

Potápači, ktorí zažili IPO, by tiež mali byť plne vyšetrení, aby sa identifikovala akákoľvek choroba, ktorá ich predisponovala k tomuto stavu, hovoria odborníci, pretože to môže mať dôsledky nesúvisiace s budúcim potápaním. Zistilo sa, že IPO sa vyskytuje u potápačov s významným koronárnym ochorením, ochorením srdcových chlopní, kardiomyopatiou a stenózou renálnej artérie okrem iných ochorení.

Lekárski odborníci patriaci do vplyvnej spoločnosti pre podvodnú medicínu v južnom Pacifiku (SPUMS) Neil Banham, David Smart a Simon J Mitchell vypracovali správu po konzultácii s britským potápačským lekárskym výborom (UKDMC) členovia Peter Wilmshurst, Mark S Turner a Philip Bryson.

Všetci sa zúčastnili workshopu, ktorý sa konal na 52. výročnom vedeckom stretnutí SPUMS na Fidži v máji, aby diskutovali o tejto téme.

Účelom tohto vyhlásenia je poskytnúť praktickým lekárom usmernenia o IPO a potápaní, a najmä o núdzovom manažmente a vhodnosti návratu potápačov k športu po epizóde, v ktorej bol IPO buď diagnostikovaný, alebo existuje silné podozrenie.

Rizikové faktory IPO

IPO je nahromadenie tekutiny v pľúcach, ktoré ovplyvňuje schopnosť postihnutého dýchať a je potenciálne smrteľné. Keď sa kyslík nedostane do krvi a telo nedokáže vypudiť oxid uhličitý, stav sa vyskytuje aj u hladinových plavcov a u potápačov môže byť zhoršený dýchacím prístrojom.

Doteraz identifikované osobné rizikové faktory pre IPO zahŕňajú skúsenosť s predchádzajúcou epizódou; byť žena; vek; a trpia hypertenziou a/alebo už existujúcou kardiovaskulárnou chorobou, podľa vyhlásenia.

Vonkajšie faktory zahŕňajú chladnejšie vody; regulátory, ktoré spôsobujú nadmerné negatívne inspiračné tlaky; rebreathers; ťažká námaha a nadmerná hydratácia. Výstupy môžu byť tiež problematické, najmä na otvorenom okruhu, pričom symptómy súvisiace s hypoxiou sa vyskytujú alebo sa zhoršujú pri výstupe a/alebo po vynorení sa na hladinu ako parciálny tlak kyslíka (PO 2 ) klesá.

Ak sa potápači, ktorí prežili epizódu IPO, rozhodnú znova potápať napriek lekárskej rade, mali by tak urobiť až po uspokojivej liečbe alebo vymiznutí akejkoľvek pridruženej choroby alebo identifikovaných rizikových faktorov, tvrdia odborníci.

Mali by si byť vedomí aj potenciálnych stratégií na zmiernenie rizika, ako je používanie len vysokokvalitnej, dobre padnúcej tepelnej ochrany, a potreby vyhnúť sa veľkej námahe pod vodou, prostrediam nad hlavou alebo dekompresnému potápaniu.

Mali by sa potápať len vtedy, ak si budú istí, že núdzový kyslík bude ľahko dostupný, a mali by sa vyhnúť nadmernej hydratácii pred ponorom, zatiaľ čo potápači CCR by sa mali vyhýbať používaniu protipľúc namontovaných vzadu.

Obmedzenie hĺbok potápania nie je prijateľnou stratégiou na zníženie rizika IPO, zhodujú sa odborníci, ktorí zdôrazňujú, že neexistuje žiadna známa súvislosť medzi IPO a dekompresnou chorobou (DCI).

Ak potápač vyvinie IPO pri hĺbkovom ponore, bude trvať dlhšie, kým sa vynorí z vody a vystúpi z vody. Zavádza aj ďalšie riziká, najmä na otvorenom okruhu, ako PO 2 klesá a vztýčená hlava vo vode má za následok podtlakové dýchanie.

Vzhľadom na preukázanú súvislosť medzi IPO a následným rozvojom hypertenzie by potápači, ktorí prekonali IPO, mali mať pravidelne celoživotne kontrolovaný krvný tlak.

Známky a príznaky

Príznaky IPO môžu zahŕňať kašeľ; dýchavičnosť; penivý niekedy ružový spút; vlhké alebo hrkajúce zvuky dýchania a sipot; tlak na hrudníku; cyanóza a hypoxémia (nízka hladina kyslíka v krvi); zmätenosť; agitácia; bezvedomie a zástava dýchania.

Potápači by si mali byť vedomí príznakov, na ktoré by si mali dávať pozor u seba alebo u kamaráta: tie, ktoré sú uvedené vyššie, ako aj zrýchlené dýchanie zjavné z vydychovaných bublín na otvorenom okruhu alebo rýchlo klesajúceho tlakomera; mylné presvedčenie, že nemáte dýchací plyn alebo že máte nefunkčné dýchacie zariadenie; panika a nutkanie vzostúpiť.

V prípade podozrenia na incident IPO sa odporúča, aby potápači ponor okamžite ukončili a čo najskôr opustili vodu.

Zatiaľ čo výstupy musia byť vykonávané bezpečne, bezpečnostné zastávky môžu byť v prípade potreby vynechané, rovnako ako povinné dekompresné zastávky v ťažkých prípadoch, v takom prípade je potrebné čo najskôr podať kyslík. BC by nemali byť príliš nafúknuté na povrchu a mali by byť okamžite informované pohotovostné služby.

Hrudník postihnutého by mal byť podopretý vzpriamene, aby bolo dýchanie efektívne, a mal by sa odstrániť tesný potápačský výstroj a neoprénový oblek, hoci potápača je potrebné udržiavať v teple.

Zdravotníckym pracovníkom v tejto oblasti sa poskytuje ďalšie klinické usmernenie o núdzovej liečbe a hodnotení pre budúce potápanie vyhlásenie o spoločnej pozícii, ktorý nedávno zverejnil SPUMS v r Potápanie a hyperbarická medicína, zväzok 54.

