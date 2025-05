Scuba Diver ANZ vydanie 81 práve vychádza

at 5: 35 am

Prehľad správ

Prvý austrálsky šnorchlovací výlet pre klímu, globálni experti sa zjednotili v Soneva Fushi a HMAS Brisbane znáša najväčšiu ťarchu cyklónu Alfred.

Austrália

V melbournskom raji potápania na pobreží na polostrove Mornington je znalosť miestnych podmienok pre množstvo potápačských lokalít dobrovoľná, ako vysvetľuje PT Hirschfield.

Thailand

Ostrov Koh Lanta je najbližším východiskovým bodom k niektorým z najlepších potápačských lokalít v južnom Andamanskom mori v Thajsku, z ktorých najznámejšie sú Hin Mueng, Hin Daeng a ostrovčeky Koh Haa.

Šalamúnove ostrovy

Je to romantická predstava, ktorú má väčšina z nás, ale len málokto si ju uvedomuje... Nájdite si ostrovný raj, ďaleko od moderného sveta, a potom ho premeňte na vysnívaný opustený ostrov. Ale kde by ste to urobili? A čo je dôležitejšie, ako? Don Silcock to zistí.

Divers Alert Network

Tipy a rady, ako urobiť vaše ponory z lode bezpečnejšími a príjemnejšími.

Lekárska linka DAN

Divers Alert Network Odborníci diskutujú o zotavení sa z dekompresnej choroby.

Potápanie s… Danielom Slyom

PT Hirschfield sa rozpráva s ožarovacím inžinierom, ktorý má talent na zachytávanie úžasných portrétov morského života.

Ochranný kútik

Spoločnosť pre ochranu morí vysvetľuje, že v Novom Južnom Walese sa modrej kaňke dostala záchranné lano.

TECHNOLÓGIA: Natáčanie v tme

Natáčanie v temnom, ponorenom svete nie je bez výziev, ako vysvetľuje mimoriadny televízny dobrodruh Andy Torbet.

Maldivy

Fuvahmulah je len bodka v Indickom oceáne, ale tento malý rovníkový ostrov na ďalekom juhu Maldív si vďaka svojej populácii tigrovaných žralokov získava veľkú reputáciu, ako ukazuje Andrew Nieuwenhof.

Austrália

V roku 1967 dostali členovia Podvodnej výskumnej skupiny v Queenslande nový nápad na vytvorenie potápačskej lokality v zálive Moreton Bay v Brisbane a o rok neskôr potopili starý bagrovací čln, čím vytvorili prvý umelý útes na svete, ktorý postavili potápači pre potápačov, ako vysvetľujú Helen Rose a Nigel Marsh.

Čo je nové

Na trh prichádzajú nové produkty vrátane Apeks EVX, membránového systému NRC AirPro Nano nitrox, Scubapro Navigator Lite a OrcaTorch ZD710 MK2.

Test Extra

Redakčný riaditeľ Mark Evans hodnotí a recenzuje cenovo dostupný regulátor ľadu Seac IT 500.