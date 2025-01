Magický útes Ningaloo

at 6: 27 am

Todd Thimios Magický útes Ningaloo Explorers

Pred pár rokmi som mal to šťastie, že som priletel do Exmouthu a strávil som tam nejaký čas pri skúmaní knihy, ktorú som napísal o najlepších svetových ponoroch. Od mojej predchádzajúcej cesty do Ningaloo ubehlo mnoho rokov a úprimne, čakal som, že Exmouth bude teraz oveľa viac obývaný.

Zatiaľ čo sa zdá, že moje sociálne médiá sú prúdom fotografií od mladých fotografov pracujúcich na lodiach s veľrybími žralokmi, mesto Exmouth a jeho malý južný sused, Coral Bay, sú stále príliš vzdialené na to, aby väčšina ľudí uvažovala o presťahovaní sa tam. Dodatočná prekážka obmedzeného sezónneho ubytovania tiež brzdí tok potenciálnych obyvateľov.

Magický útes Ningaloo 4

Výpis z knihy

Nasleduje upravený výňatok zo stránok Ultimate Dive Sites od Todda Thimiosa, ktorý vydal Hardie Grant Explore – vydaný 1. februára 2025. Vezmite si kópiu of Ultimate Dive Site teraz!

Pozrite sa na podrobnejší článok o Ningaloo Reef vo februári otázka z Scuba Diver časopis ANZ!

Prečo je to špeciálne

Jazdite 13 hodín na sever od Perthu a dorazíte do jedného z najodľahlejších miest v Austrálii, do Exmouthu, brány do Ningaloo Reef, alebo do Nyinggulu v jazyku tradičných vlastníkov, ľudí Baiyungu, Thalanyji a Yinigurdira. Tu na austrálskom koralovom pobreží, kde sa púšť stretáva s útesmi, sa všetko deje v mori. Na každej druhej príjazdovej ceste je loď (keď fúka vietor) a v meste je veľmi málo obchodov.

Magický útes Ningaloo 5

Od marca do októbra sa v tomto meste s 3000 XNUMX obyvateľmi zdvojnásobí počet obyvateľov, pretože cestujúci zostupujú na Ningaloo, aby si zaplávali s jeho najznámejším každoročným návštevníkom. Toto je miesto, kde sa každoročne odohráva najväčšia zdokumentovaná agregácia žralokov veľrýb na svete.

V Ningaloo som videl svojho prvého žraloka veľrybieho a jedného dňa mám v úmysle priviesť sem svoje dcéry, aby tiež videli svojho prvého. Je to tiež na migračnej ceste viac ako 40,000 XNUMX keporkakov ročne a tu vonku je krajina taká tichá, že ich v noci môžete počuť dýchať z pláže.

Magický útes Ningaloo 6

Fotografie od Todda Thimiosa