Ako Mike vyzbieral 20,000 XNUMX libier pre Sea-Changers

Mike's Dive Store, najväčšie londýnske maloobchodné centrum pre potápanie, sa v roku 2015 zaregistrovalo ako jeden z prvých partnerov britskej námornej charitatívnej organizácie Sea-Changers – a jeho stabilné finančné príspevky za tých deväť rokov práve dosiahli hranicu 20,000 XNUMX libier.

Nielenže obchod nahráva podiel zo svojich ziskov Sea-Changers pravidelne, ale aktívne povzbudzuje svojich zákazníkov, aby aj individuálne darovali.

„Vybrali sme si Sea-Changers ako našu charitatívnu organizáciu čisto na základe nadšenia Helen a Rachel,“ hovorí Mikeov riaditeľ Steve Brown s odkazom na energické spoluzakladateľky Sea-Changers Helen Webb a Rachel Lopata.

Dvaja potápači prišli v roku 2010 s myšlienkou charitatívnej organizácie, ktorá by nasmerovala dary potápačov a iných užívateľov mora na hodné účely ochrany morí. Mike's, ktorý sídli v Chiswicku v západnom Londýne, sa stal jedným z Sea-Changers' prvých priemyselných partnerov – a zostal v kurze.

Helen Webb (vľavo) a Rachel Lopata s pobrežnou vodnou fontánou, jedna z mnohých, ktorú ich práca umožnila.

„V súčasnosti sa pri charitatívnych organizáciách príliš často veľa peňazí premrhá a v skutočnosti nedosahujú zamýšľaný účel alebo ľudí,“ hovorí Brown. „Mike's si chcel vybrať takú, kde sme cítili, že ľudia sú skutočne zainteresovaní, majú záujem a zaisťujú, aby sa peniaze dostali na zamýšľaný účel.

„Pri Helen a Rachel sme cítili, že to tak určite je. Mali by byť hrdí na to, čo urobili, najmä keď zastávajú iné úlohy.

Všestranné nasadenie

„Začalo to ako 1 % zo zisku, ale v prípade, že by nebol dostatočný zisk, zmenili sme ho na ročný predplatnéa teraz môžu ľudia skutočne darovať na webové stránky. Takže z určitých zbierok dávame percentá a ľudia sa môžu rozhodnúť, či chcú pridať aj dar.“

Mike's si zachoval všestranný záväzok voči životnému prostrediu, ktorý sa odráža vo výbere balenia pri odosielaní potápačského vybavenia zákazníkom.

„Boli sme jednou z prvých spoločností v tomto odvetví, ktoré používali úplne ekologické obaly,“ hovorí Brown. "Všetky naše objednávky vychádzajú v papieri." tašky, aj keď nás zvyčajne stojí dvakrát až trikrát toľko ako plast tašky by. Túto zmenu sme urobili pred rokmi."

Mike's čoskoro nahradil plastové obaly papierom

Jedným z hlavných cieľov Sea-Changers bolo „umožniť podnikom, ktorým záleží na morskom prostredí, aby sa zmenili“, a jeho cieľom bolo uľahčiť spoločnostiam, ako je Mike's, nasmerovať finančné prostriedky na príčiny, ktoré si najviac zaslúžia pomoc.

Od roku 2011 spoločnosť Sea-Changers tvrdí, že financovala viac ako 320 projektov na ochranu morí na miestnej úrovni v Spojenom kráľovstve, ktoré pokrývajú výskum, priamu akciu a vzdelávanie vo výške takmer 400,000 XNUMX libier.

Príjemcovia môžu siahať od malých skupín až po známe národné charitatívne organizácie, hoci prioritou Sea-Changers je posilniť základné a komunitné skupiny, aby podnikli lokálne akcie, ktoré ponúkajú „odrazový mostík pre ich rast“.

Projekty sú potrebné na riešenie základných príčin hrozieb a výziev ochrany morí v Spojenom kráľovstve, zabránenie alebo zníženie negatívnych vplyvov na pobrežné a morské prostredie a/alebo druhy a na rozšírenie vedomostí o problémoch.

Jedným z príkladov je Projekt Morská tráva, ktorá odštartovala v roku 2013. Nasledujúci rok bola Sea-Changers prvou organizáciou, ktorá jej udelila grant. Tých 500 libier na financovanie a výcvik-pack jej umožnil diverzifikovať svoje vzdelávacie materiály – a do roku 2022 mala príjem 800,000 XNUMX+ £ a expandovala do celého sveta.

Rýchlo vzdať hold

V prvom zozname vyznamenaní kráľa Karola III. boli minulý rok Webb a Lopata vymenovaní za MBE za svoje služby v oblasti ochrany morí. Rýchlo vzdali hold svojim oddaným dobrovoľníkom, partnerom, ako je Mike's, ktorých je teraz 11, a všetkým ostatným darcom.

„Nemohli by sme dosiahnuť žiadny z výsledkov ochrany morí, ktoré máme, bez toho, aby nám pomohli firmy ako Mike,“ hovorí Lopata.

Vo vnútri Mike's

Mike's Dive Store bola založená v 1990. rokoch minulého storočia Mikeom Calderom. Steve Brown, ktorý začal svoju potápačskú kariéru v Červenom mori a spolupracoval s ním, kúpil podnik od rodiny po Calderovej smrti v roku 2009 a naďalej predáva vybavenie na potápanie, freediving a šnorchlovanie od všetkých veľkých značiek. Operácia zahŕňa aj Mikeove potápačské kamery.

Mike's Dive Store

Mikeovo posolstvo zákazníkom o Sea-Changers je „ponorte sa do toho, podporte projekt alebo jednoducho šírte slovo – každá malá akcia pomáha chrániť oceány, ktoré si všetci ceníme“.

Informácie o najnovšom kole projektov financovaných Sea-Changers nájdete na charitatívnej stránke webové stránky. Priame dary pre Sea-Changers možno vyrobiť tu.

