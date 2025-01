Premier Dive Resort na Fidži začína rok 2025 vo veľkom štýle

Premiérový potápačský rezort na Fidži štartuje rok 2025 vo veľkom štýle: Záväzok k dokonalosti v námornej bezpečnosti a výcviku



S úsvitom roku 2025, popredná potápačská destinácia na Fidži, rezort Volivoli Beach, začína rok s veľkým rozruchom. Vo vzrušujúcom a zmysluplnom prejave oddanosti rozvoju personálu a námornej bezpečnosti dvadsaťštyri (24) členov posádky a stážistov rezortu, vrátane členov bezpečnostných a mechanických tímov, úspešne absolvovalo prestížny úrad pre námornú bezpečnosť na Fidži (MSAF). ) Kapitánsky kurz kapitána lode a obmedzeného inžiniera triedy 6 (RME6). Tento prísny, praktický výcvik program znamenal zásadný míľnik na ich profesionálnej ceste a zdôrazňuje odhodlanie rezortu Volivoli Beach neustálemu vzdelávaniu a excelentnosti v sektore potápania a vodných športov.

Hĺbkový a praktický zážitok



výcvik, zmes teórie v triede a praktických workshopov, zabezpečila, že účastníci boli stále zapojení a vyzývali na každom kroku. Témy, ktorým sa kurz venoval, boli komplexné a kľúčové pre každého námorného profesionála. Patrili sem kľúčové oblasti, ako sú povinnosti kapitána, používanie bezpečnostného vybavenia, plánovanie plavby, predpoveď počasia a núdzové postupy. Študenti sa tiež naučili praktické zručnosti pri manipulácii s loďou – kotvenie, vyväzovanie, kotvenie a mnohé ďalšie.



Snáď jedným z najcennejších aspektov kurzu boli praktické skúsenosti poskytnuté prostredníctvom viacerých praktických skúšok, ktoré sa uskutočnili na súši aj na mori. To zabezpečilo, že každý účastník mohol uplatniť teoretické znalosti v podmienkach reálneho sveta, čím sa ešte viac posilnil význam bezpečnosti, profesionality a tímovej práce v morskom prostredí.

Hrdý úspech



Manažér predaja a marketingu rezortu Volivoli Beach, Simon Doughty, s hrdosťou hovoril o neustálom úsilí rezortu investovať do svojich ľudí a miestnej komunity. „Na základe étosu neustáleho zlepšovania, neustáleho vzdelávania a investícií do miestnej komunity sme hrdí na to, že sme uznaní nielen ako najkvalifikovanejší a najskúsenejší prevádzkovateľ potápania a vodných športov na Fidži, ale aj ako jedna z popredných svetových potápačských operácií,“ Simon zdieľané.



výcvik iniciatíva je príkladom oddanosti rezortu profesionálnej dokonalosti. Posilnením svojho tímu zručnosťami a certifikáciami potrebnými na bezpečnú a efektívnu prevádzku, Volivoli Beach Resort zaisťuje, že každý hosť bude mať prvotriedny zážitok v zdravých živých vodách obklopujúcich Fidži.

Prehliadka miestnej podpory



Kurz bol ukončený oficiálnou promóciou a prezentáciou, kde prítomných poctili svojou prítomnosťou Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Jeho účasť podčiarkla dôležitosť investícií do miestnych komunít a významný vplyv, ktorý takéto iniciatívy majú na rezort aj na národ Fidži ako celok.



„Vinaka vakalevu“ (srdečné poďakovanie) bolo poskytnuté úradu pre námornú bezpečnosť Fidži za ich vedenie a odborné znalosti počas celého kurzu. Táto spolupráca nielen zlepšila znalosti účastníkov, ale podporila aj hlbší vzťah medzi rezortom a úradmi pre námornú bezpečnosť na Fidži.



Ako jeden z popredných potápačských stredísk na Fidži, Volivoli Beach Resort naďalej nastavuje latku vysoko, pokiaľ ide o bezpečnosť, služby a rozvoj komunity. Absolvovanie kurzu MSAF Boat Master a RME6 je len jedným z mnohých krokov, ktoré Volivoli Beach Resort podnikol, aby zabezpečil, že jeho tím zostane na čele odvetvia potápania a vodných športov a poskytne hosťom zážitok, ktorý je bezpečný a nezabudnuteľný.



V odvetví, kde je prvoradá odbornosť, Volivoli Beach Resort znovu a znovu dokazuje, že nejde len o ponúkanie prvotriednych zážitkov z potápania – ide o neustále investovanie do ľudí, výcvika bezpečnosť, aby sa zabezpečilo, že vody zostanú rovnako čisté a bezpečné, ako sú krásne.

Pohľad do budúcnosti



Vzhľadom na to, že rezort hľadí do budúcnosti, zostáva odhodlaný udržiavať svoju povesť jednej z najkvalifikovanejších potápačských operácií na svete. So silným zameraním na miestny rozvoj, ochranu morí a špičkové štandardy je rok 2025 pripravený byť ďalším rokom úspechu, rastu a pozoruhodných úspechov pre Volivoli Beach Resort a jeho neuveriteľný tím.



Pre tých, ktorí sa chcú ponoriť do nezabudnuteľného dobrodružstva a zároveň vedia, že bezpečnosť, profesionalita a starostlivosť o životné prostredie sú najvyššími prioritami, Volivoli Beach Resort sľubuje zážitok ako žiadny iný – ten, ktorý je založený na zručnosti, vzdelaní a duchu komunity.

O letovisku Volivoli Beach:



Rezort Volivoli Beach je potápačský rezort Premier na Fidži, ktorý sa nachádza v nádhernom regióne Suncoast priamo na vode Bligh, v potápačskom regióne č. 1 na Fidži. Rezort Volivoli Beach, známy svojimi odbornými potápačskými sprievodcami, úchvatnou podmorskou krajinou a záväzkom k trvalej udržateľnosti, ponúka začínajúcim aj skúseným potápačom bezkonkurenčný prístup k niektorým z najživších morských ekosystémov na svete.



Presuňte ich tím o radu kedykoľvek na res@volivoli.com – alebo si ich pozrite na www.volivoli.com – môže to byť vaše najlepšie rozhodnutie v roku 2025