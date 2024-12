Potápanie Lifou, fosílny atol

PIERRE CONSTANT robí najrôznejšie nečakané spojenia, keď sa cestuje potápať do málo známej časti Novej Kaledónie

Bol to skorý ranný odchod Betico 2, smerujúci na ostrov Lifou. Registrácia bola o 6:XNUMX na trajektovom termináli v Noumea, hlavnom prístave Novej Kaledónie.

Maximálna povolená hmotnosť batožiny bola 15 kg plus 6 kg ručne, takže som musel prísť o deň skôr, aby som si priniesol svoju nadbytočnú batožinu s hmotnosťou 42 kg ako náklad – to znamená moje potápačské a podvodné fotografické vybavenie. Pre potápača nebola iná možnosť!

Lietanie vás tiež obmedzuje na 15 kg. V závislosti od podmienok na mori trvá cesta cez oceán do Lifou na ostrovoch Loyalty Islands sedem hodín. Trajekt premáva cez ostrovy Mare a krátko pred 2:XNUMX zakotví vo Wé na východnom pobreží Lifou.

Toto bol druhýkrát v Novej Kaledónii. Na mojej prvej ceste v marci 2022 som nemal čas navštíviť Loyalty Islands.

Čakal ma vysoký, štíhly, dlhovlasý Francúz z Britanny, Pascal z Wé Plongée, a previezli sme sa do jeho vidieckeho sídla v prehnutej starej šedej Dacii Logan. V tejto krajine Kanak sa zdá, že väčšina áut utrpela nejaké škody. Lifou mal byť mojím domovom na viac ako dva týždne.

Wé marina

Topografia

Loyalty Islands sa tiahnu viac ako 500 km od severozápadu na juhovýchod. Od pevniny ich oddeľuje Koralové more, široké 100 km a hlboké 2 km. Z juhovýchodu sú to ostrovy Walpoles, Mare, všetkých 1,115 XNUMX km štvorcových Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré a ponorený útes Astrolabe.

Loyalty Islands sú staroveký vulkanický oblúk, ktorý je výsledkom subdukcie Austrálskej platne pod Pacifickú platňu. Atoly vznikli medzi pliocénom a pleistocénom opakovaným poklesom.

Pred 25 miliónmi rokov bol Lifou sopečným ostrovom s lemovaným útesom. Pred piatimi miliónmi rokov, napriek novým erupciám, sopka erodovala a pred 300,000 120 rokmi bola hladina mora o XNUMX metrov vyššia ako teraz a atol mal vnútornú lagúnu. Potom oceán ustúpil.

Počas doby ľadovej Riss-Würm, pred 15,000 100 rokmi, bola hladina mora o 3 m nižšia ako teraz a vytvorili sa jaskyne a podzemné rieky. Väčšina jaskýň je dnes zatopená. Bariérový útes je vyrobený z kompaktného vápenca a leží XNUMX km od pobrežia.

Chlapec skákajúci do srdca Lifou na pláži Peng

Stred ostrova je plochý, stará lagúna vyplnená kryštalickým vápencom, pieskom a zlepencami. Na severe je náhorná plošina vysoká 25 m a koruna útesu sa dvíha do výšky 90 m. Na juhu je plošina vysoká 40 m a koruna stúpa na 110 m.

Najväčšie a najstaršie jaskyne v Lifou – Hnanawei, Wanaham a Inegoj – vznikli pred 190-130,000 XNUMX rokmi. Neexistujú žiadne povrchové rieky; všetko plynie pod zemou. Výdatné dažde sa vyskytujú v sezóne február/marec, pričom časť tejto vody je uložená pod zemou.

Pod kokosovými palmami, Peng Beach

Pokiaľ ide o ľudskú históriu, Austronézania z juhovýchodnej Ázie prišli do Melanézie v roku 3000 pred Kristom. Prvá migrácia ľudí zo severnej Melanézie (Admirality ostrovov) do Novej Kaledónie sa datuje do roku 1700 pred Kristom. Keramika Lapita nájdená v Kone na západnom pobreží Novej Kaledónie bola datovaná do roku 1400 pred Kristom. Od 16. do začiatku 19. storočia dochádzalo k migrácii Tonganov a Samojcov do Lifou, pravdepodobne aj z Vanuatu.

Ak kapitán James Cook skutočne „objavil“ Novú Kaledóniu 4. septembra 1774, bolo to len koncom 18. storočia, keď pri Lifou pristáli dve britské lode. Loyalty Islands boli pomenované po jednej z týchto lodí.

Veľrybári sem chodili už od roku 1810, ale v roku 1829 francúzsky moreplavec a prieskumník Dumont d'Urville „znovuobjavil“ Loyalty Islands a zostavil definitívnu námornú mapu.

Wé Plongée

So sídlom v prístave Wé, neďaleko miesta Betico 2 doky, Wé Plongée funguje od roku 2018. Pascal zriadil potápačské centrum v kontajneri, ktorý funguje aj ako súkromná pekáreň, pretože každý deň varí chlieb!

Potápačské centrum Wé Plongée je v kontajneri

Pascal z Wé Plongée

Pascal, francúzsky FFESSM, ako aj inštruktor PADI a SSI, vedie skúsenosti s potápaním Discover Scuba Diving, ale aj výcvik potápačov na rôznych úrovniach. Výlety v zálive Chateaubriand sa robia pomocou nafukovačky a väčšina potápačských lokalít nie je vzdialená viac ako päť minút.

Potápači na palube

Povolenie na potápanie v akejkoľvek konkrétnej oblasti musia udeliť kmeňové colné orgány. Aktivity mimo zálivu sú vyhradené pre tradičné klany. Kvalifikovaní potápači môžu ísť na dva ponory dopoludnia, zatiaľ čo DSD a potápačský výcvik prebieha popoludní.

Provincia Good & Canyons

Prvý deň bol plán ponoru navštíviť skôr podobnú provinciu Good a Canyons. Útes je masívny, prerezaný množstvom kaňonov, preplávaní a tunelov, s bielymi piesočnatými škvrnami okolo.

Bol to skôr atmosférický zážitok, pretože život rýb bol nenápadný – žiadne veľké exempláre, žiadne húfy, len obyčajné motýľové ryby, papagáje, ostružiníky, občas skaláry a zvláštne hejno zlatoškvrnitých pražmy (Gnathodentex aureolineatus).

List koralov v provincii Good

Kolónie sasanky oranžovoplutvej (Amphiprion chrysopterus) s bielymi chvostmi boli bežné, rovnako ako Clarkova sasanka (A clarkii). Prasiatka čiernochvostá (Bodianus loxonotus) boli častým pohľadom. Ananásová morská uhorka (Thelenota ananas) bolo vidieť na piesočnatom dne a obrie mušle (Tridacna squamosa) tiež.

Stonky ružovej huby, Province Good

Stolový koral Acropora a iné druhy koralov, provincia Good

Bluespot motýľ (Chaetodon plebeius) a čierny motýľ (C flavirostris)

Mušle obrovská (Tridacna squamosa) v kaňonoch

Koraly staghorn a stolové koraly v kaňonoch

Tombant de la Marina

Na druhý deň ma Pascal vzal na jednu zo svojich obľúbených stránok, obľúbenú na tréning. Tombant de la Marina je malá zvážnica s maximálnou hĺbkou 13 metrov s bielym pieskom a roztrúsenými koralovými trsmi.

Ryby mali tendenciu byť nápadnejšie, s korytnačkami zelenými, útesovými žralokmi bieloplučkými, vráskavcami napoleonskými, kanicami modroplutvými, kanicami koralovými (Cephalopolis miniata) a kanic páv (C argus), dikobraz a morský vták.

Zelená korytnačka v Tombant de la Marina

Narazil som na niekoľko červených a čiernych sasaniek (Amphiprion melanopus), diabol škorpión (Scorpaenopsis diabolus) so žltými a červenými prsnými plutvami, oválny motýľ (Chaetodonské zrkadlo), papagáj žltý (Scarus schelgeli) a skaláry s citrónovou kôrou (Centropyge flavisimus) v žltej farbe s modrým krúžkom na oči.

„Na druhý deň, počas tréningu, sme raz videli mantu a dokonca aj žraloka kladivohlavého,“ nadšene tvrdil Pascal.

Patates de Hnassé

Slzový motýľ (Chaetodon unimaculatus) v Patates de Hnassé

Pomerne príjemné sa ukázali byť Patates de Hnassé – zbierka veľkých koralových bômb, roztrúsených po piesočnatých plochách, s vonkajším svahom otvoreným do modrej.

Okrem iných som videl kvapkovitú motýľ (Chaetodon unimaculatus), škorpión papuánsky (Scorpaenpsis papuensis), motýľ chevron (C fascialis) a motýľ pomlčka (C plebejský). Dvojbodové záhradné úhory (Heteroconger hassi) miestami zdobené piesčité dno.

Škorpión papuánsky (Scorpaenopsis papuensis) v Patates de Hnassé

V rodine kanicovitých boli plásty (Epinephelus merra), čierny hrot (E marginalis) s červenou s bielymi škvrnami a lunárnym chvostom Variola louti.

Široká náplasť Alveopora Koral sa osvedčil vďaka svojim malým polypom podobným sedmokráske a modrým a čiernym bodkovaným lúčom (Neotrygon kuhlii), klaun spúšť a vráskavca (Epibulus insidiator) dať do vzhľadu.

sasanka Clarkova (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Kanica čiernocípa (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Modrá pomlčka motýľ (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, ležiace medzi červenými a zelenými bójami blízko vstupu do kanála, pozostáva zo štyroch zoradených bommií s hlbokým sklonom doľava až 25 m a viac.

Bolo možné vidieť korytnačky zelené aj jastrabné spolu s murénou bieloústou (Gymnothorax meleagris), svetlohnedá s bielymi bodkami, polkruhový skalár (Pomacanthus semicirculatus) a veľkooké (Priacanthus hamrur) v karmínovej farbe s čiernym okom. Egyptská hviezda (Gomophia egyptiaca) tiež zaujalo.

muréna bieloústa, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egyptská hviezda (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Do jaskýň

V deň voľna od potápania sa odporúča prehliadka severu alebo dokonca celého Lifou s prenajatým autom. Smolná cesta ma zaviedla do Hnathala, odkiaľ sa cesta do Tingeting ukázala ako celkom náročná. Je to preto, že mladíckou zábavou je ničiť existujúce vývesné štíty, kdekoľvek existujú, čo si vyžaduje neustále pýtanie sa na cestu.

Drevené rezbárstvo pozdĺž cesty

Nakoniec som našiel Diablovu jaskyňu, kde starší majitelia pozemkov požadovali vstupný poplatok v hodnote približne 14 libier. 10-minútový lesný chodník viedol k úpätiu útesu, vonkajšej vápencovej korune atolu.

Diablova jaskyňa, Tingeting

Vo vnútri kanibalskej jaskyne

Lezením hore a dole som našiel silne rozbitú jaskyňu s otvorenou strechou. Zhluk ľudských kostí ležal v dutine naľavo a na skalnej polici nad ním sa stoicky usmievalo niekoľko lebiek. „Pozostávajú z kanibalských čias a strašidelných rituálov,“ povedali mi.

Lebka kanibala

Počet jaskýň v Lifou je pôsobivý, niektoré siahajú až do 8 km. Keď som si prečítal o prítomnosti vody v niektorých z nich, rozhodol som sa potápať jaskyňu Luengoni na juhovýchodnom pobreží. Povolenie musí udeliť vlastník pozemku.

Atleticky vyzerajúci Pascal Qazing, samozvaný šampión nezávislosti Kanak, podnikol výlety do jaskyne a súhlasil, že ma jedného rána vezme so sebou. Zapálil malé sviečky v jaskyni a čiastočne okolo vnútorného jazera, kde si návštevníci užívali chladivý kúpeľ.

Vstup do jaskyne Luengoni

V jaskyni Luengoni

Tank na chrbte, ponoril som sa do priezračného bazéna. Teplota bola 21°C. Sledoval som úzky tunel s niekoľkými stalaktitmi a stalagmitmi hore a dole, nič fantastické, až som dosiahol haloklínu v hĺbke 10 metrov.

Moja kupolová šošovka sa zrazu zahmlila. Bol to len kondenzát z teplejšej slanej vody, ale otočil som sa, naštvaný, bál som sa, že som zaplavil fotoaparát.

Pascal vystupuje z preplávania v Trone De Fer

Pascal prechádza roklinou v útese pri Trone De Fer

Jaskyňa Luengoni

Pri hľadaní jaskyne Inegoj som našiel 78-ročného majiteľa pôdy sedieť pri stole a počúvať rádio. Odkázal ma na muža v meste, ktorý spravoval túto oblasť, ale moje povolenie navštíviť ho o pár dní sa nepodarilo zrealizovať, pretože jediný možný sprievodca sa inak venoval jamovým poliam. Musel som sa vzdať toho 500 m dlhého tunela vedúceho do podzemného jazera.

Gorgonský útes

Gorgoniáni pri útese Gorgones

Ryba žltooká (Canntherhies dumerilii) na útese Gorgones

Pascal mi odporučil kontaktovať potápačské centrum v Easo na severozápadnom pobreží Lifou, ktoré vedie Bastien, drsne vyzerajúci, ale priateľský holohlavý chlapík. Lagoon Safaris fungovalo od roku 2013 so 7.5-metrovým člnom zo sklenených vlákien s prívesným motorom s výkonom 175 koní, ktorý mohol prepraviť osem potápačov do približne 25 potápačských lokalít severne od Baie de Jinek.

Bastien, potápačský riaditeľ Lagoon Safaris, Easo

Potápanie kontrastovalo s potápaním v uzavretých vodách Baie de Chateaubriand, s kobaltovými vodami, čistou viditeľnosťou a množstvom rýb, ktoré ma vítali na útese Gorgones. Táto lokalita bola otvorená oceánu a kúpala sa v pravidelnom severnom prúde a ponúkala bohatú ponuku gorgónií a mäkkých koralov a ukázalo sa, že ide o zdravý živý útes.

Dva vrcholy stúpali z výšky 30 m+ na bielom piesku a teplota vody bola 27°C. Bluefin jack spárovaný s barcheek jackom (Carangoïdes plagiotaenia), nápadné pre šípky na strieborných stranách a čiernu čiarku na žiabrovom kryte. chňapal červený (Lutjanus bohar) zmiešané s veľkou školou chňapalu čierneho (Macolor niger) blízko povrchu medzi vrcholmi.

Žralok bieloplutvý

Nejaký veľký psí tuniak (Gymnosarda unicolor) preplával v hlbinách a občas bolo vidieť žraloky belasé odpočívať na piesočnatom morskom dne. Na vrchole je vráskavca (Epibulus insidiator) svojimi žltými a hnedými fázami upútala moju pozornosť..

Zdvihák modroplutvý, útes Gorgones

Mláďa vráskavca slingjaw (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Oblak čierneho chňapalu (Macolor niger)

Čo by kameňom dohodil, bol Arch, gigantický oblúk zdobený očarujúcimi červenými a zlatými gorgoniánmi. Na vrchole kopy sú tri tupé pompány (Trachinotus blochii), strieborná so žltými plutvami, sa spojila so školou dosť plachého veľkookého jacka.

Kamuflážny kanic (Epinephelus polyphekadion) na Arch

Gorgónie v oblúku

Jednorožec tuponosý (Naso vlamingii) pri oblúku

ryba žltooká (Cantherhines dumerilii) sa skúmavo ukázal. Všade sa potuloval kanic páv a koralový a kamuflážny kanic (Epinephelus polyphekadion) schoval sa pod previs a pokojne na mňa hľadel.

2 m dlhý šedý útesový žralok pokojne plával v hĺbke. Tuponosé jednorožce (Naso vlamingii) boli vizuálnym potešením, modré vlákna prúdiace na konci chvosta.

Cap Martin

Cap Martin, ďalej na sever, ponúkal pohľad na veľkú koralovú bombu ďaleko od steny. Miesto bolo plné gorgónií a mäkkých koralov. Keď som skúmal menšiu bombu chránenú pred silným prúdom, Bastien zúfalo ukazoval na niečo za mnou.

Otočil som sa práve včas, aby som s úžasom hľadel na béžového žraloka kladivohlavého, ktorý mi na chrbte kreslil elegantnú krivku. Bolo to také prekvapenie, že som nemal čas ani na fotku!

Gorgoniáni a potápači na Cap Martin

Mäkké koraly (Dendronephthya sp) na Cap Martin

Tomoko

Loď Lagoon Safaris na móle Easo

V Tomoko je pobrežie vyryté morskými jaskyňami, jednou z nich je brloh langoša ostnatého (Panilurus penicillatus). Bastien ma presvedčil, aby som sa k nemu pridal na nočný ponor. "Dobrá šanca stretnúť nautila," zažiaril. Ponuka bola príliš lákavá na odmietnutie.

Homáre ostnaté (Panulirus penicillatus) v Tomoko

Tunel s gorgóniami a potápačmi v Tomoko

Vychádzali sme z pláže v Easo po zotmení a plávali sme na šnorchlovaní asi 10 minút pred ponorom. Čoskoro som bol svedkom festivalu košikárskych hviezd (Astroboa nuda), plne rozvinuté v kŕmnej polohe. Bastien našiel čierneho Hancockovho plochého červa (Pseudobiceros hancockanus), s oranžovým a bielym pásom.

Ploskač Hancockov (Pseudobiceros hancockanus) na nočnom ponore Easo

Čudoval som sa ružovému velutinidu Coriocella sp s čiernymi čiarami, niečo, čo som nikdy predtým nevidel, a mám podozrenie, že ide o nový druh. Oranžový škvrnitý krab (Calappa lophos) pózoval na skale a muréna so žltým okrajom (Gymnothorax flavimarginatus) sa objavil pod korálom staghorn.

Ružový velutinid (Coriocella sp) v Easo

Oranžový škvrnitý krab (Calappa lophos) v Easo

Ak chcete pridať trochu korenia, veľký pásový morský krait (Laticauda saintgironsi) hľadiac na otvorenom priestranstve piesočnatých plôch, nevšímajúc si moju prítomnosť.

Pásový morský krait (Laticauda saintgironsi) na nočnom ponore Easo

Muréna žltá (Gymnothorax flavimarginatus) v Easo

Tiger cowrie (Cypraea tigris), Easo

Labyrint

Tichomorský motýľ dvojsedlý (Chaetodon ulietensis), Labyrint

Motýľ čierny (Chaetodon flavirostris), Labyrint

Pred mojím odchodom Pascal trval na tom, že ma vezme do Labyrintu, jedného z jeho vybraných miest. Bolo to skutočné bludisko kaňonov, preplávaní a tunelov, cez ktoré sa človek pretláča ako potkan. Bola to moja šanca stretnúť sa s nepolapiteľným farebným mníkovcom harlekýnovým (Choerodon fasciatus), červená s bielymi a sivými pásmi, skrývajúca sa v tme.

Okružná cesta vedie okolo severu ostrova na Hnathalo, letisko Wanaham, Jokin a Xepenehe. Ďalší obchádza západné (Drehu), južné (Mu) a východné pobrežie (Traput).

Pláž a borovice Novej Kaledónie v Mu

Lifou ponúka množstvo možných výletov a túr so sprievodcom do jaskýň alebo na malebné vyhliadky, ako sú útesy Jokin alebo Marmites du Cap des Pins, kde sa na vyvýšených útesových terasách nachádzajú obrovské prílivové bazény. Je to pozvánka na kúpeľ s výhľadom.

Ak máte chuť na idylické pláže, máte na výber medzi Chateaubriand, Luengoni a Peng. A za zeleným kúskom domorodého lesa je odľahlá pláž Kiki klenotom pre milovníkov prírody, na úpätí útesu južne od Xepenehe. Severne od Easo Baie de Jinek ponúka vzrušujúcu podmorskú trasu pre šnorchlistov, ktorí tam môžu samostatne plávať, pričom cestu označujú malé bóje s vlajkami.

Pre optimálny zážitok z potápania odporúčam týždeň na Lifou, zdieľaný medzi Wé Plongée na východnom pobreží, po ktorom nasleduje lagúnové safari na severozápadnom pobreží. Ak vám to čas dovolí, môžete preskúmať aj ďalšie Loyalty Islands ako Mare alebo Ouvea.

Nautilus mušle, ktoré boli vyplavené na pláži v Mu

Posledný deň ma stretnutie s Hamanom o šiestej ráno priviedlo na skryté miesto za letiskom Wanaham. Mal som v úmysle navštíviť málo známu jaskyňu Fetra He. „V nedeľu neobrábam jamové polia, je to deň Pána,“ zveril sa Haman.

Ako to zvyk vyžadoval, chvíľu sme sedeli a klebetili v jeho záhrade, aby pochopil môj zámer. Skrytá v lese za jeho domom sa objavila malá veranda jaskyne. Museli sme si čupnúť, aby sme vstúpili, jaskynné swiftlety poletovali a náhodne mi narážali do tváre. „Tu je strážca jaskyne,“ zašepkal a ukázal doprava.

Oči mi padli na lebku vo výklenku. Plaziac sa po štyroch s čelovkou sme sa predierali tmavými, tesnými chodbami zašpinenými netopierím guánom. Okolo ležalo niekoľko rozdrvených ľudských kostí. Po 100 m špinavého postupu som mal ruky a kolená černe čierne.

Otvorila sa priestranná komora s tmavými stalagmitmi a stalaktitmi. Na moje počudovanie boli steny pokryté ručnými šablónami čiernej, niekedy červenej farby. „Archeológovia sem prišli pred viac ako 30 rokmi a datovali ich. Majú 3,000 rokov a patria ľudu Lapita,“ povedali mi.

Do tmavej chodby jaskyne Fetra He

Haman čelí stene šablónových rúk vo Fetra He

Odtlačky rúk spred tisícok rokov

Títo raní navigátori z juhovýchodnej Ázie zanechali stopy svojej migrácie s renomovanými keramikami po celom Pacifiku. Lifouovi predkovia pochádzali zo severnej Melanézie, z ostrovov admirality v Papue-Novej Guinei, kde som kedysi žil.

Všetko do seba zapadlo. Moja intuícia bola taká, že som už niekoľko rokov kráčal po stopách Lapitovcov. Akoby som v minulom živote bol jedným z nich.

Za obrazovkou istoty funguje myseľ záhadným spôsobom...