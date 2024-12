Výter koralov na Veľkom bariérovom útese

Koralové trenie: Všetky ruky na palube pre babyboom Veľkého bariérového útesu

Turistickí operátori a miestny priemysel Reef pracovali cez noc počas najpozoruhodnejšieho neresenia na planéte a učili sa najmodernejšie techniky obnovy koralov, aby pomohli zvýšiť zdravé počty koralov.

Každoročné neresenie koralov, ktoré spustil novembrový spln, znamená, že nádherné koraly Veľkej koralovej bariéry ožívajú v podmorskej „snehovej búrke“ uvoľnením biliónov vajíčok a spermií do vody v rámci fenoménu masového rozmnožovania, ktorý opisuje Sir David Attenborough. ako „jeden z najväčších zo všetkých prírodných okuliarov“.

štandardné

Táto udalosť je tiež najdôležitejším dňom v roku pre vedcov z oblasti koralov, pretože skúmajú inovatívne metódy na rozšírenie obnovy útesov na ochranu tejto prírodnej ikony pred rastúcimi vplyvmi zmeny klímy.

Na zvýšenie počtu mláďat koralov, ktoré sa vyprodukovali z tohtoročného neresenia, tím z Austrálskeho inštitútu morskej vedy (AIMS) po prvýkrát školí námorný priemysel v Cairns a Port Douglas – vrátane cestovného ruchu – o tom, ako používať inovatívne siatie lariev koralov. Technika známa ako Coral IVF. Táto nočná misia na zachytenie miliónov koralových vajíčok a spermií v špeciálne navrhnutých plávajúcich larválnych bazénoch zriadených na dvoch rôznych miestach v regióne má za cieľ podporiť prirodzený regeneračný proces Reefu.

Jemné trsné zväzky zostanú v bazénoch škôlky až týždeň, kým sa z nich vyvinú koralové mláďatá. Keď budú pripravené, budú umiestnené na útesoch, ktoré zahŕňajú miesta, ktoré boli ovplyvnené nedávnymi udalosťami bielenia, kde z nich môžu vyrásť zdravé mladé koraly a pomôcť priviesť nový život na Veľký bariérový útes.

Vedci odhadujú, že Coral IVF zvyšuje úspešnú mieru oplodnenia koralov 100-násobne – vďaka tejto inovatívnej technike zvyšuje šance z jednej z milióna v prírodnom prostredí na jednu z 10,000 XNUMX.

Generálna riaditeľka Nadácie pre Veľký bariérový útes Anna Marsden povedala: „Minulé leto zažila naša Veľká koralová bariéra ďalšiu ničivú udalosť bielenia, čím sa opäť zdôraznilo, že koralové útesy sú v prvej línii klimatických zmien. Je nevyhnutné vyvinúť súbor riešení, ktoré nám pomôžu obnoviť to, čo sa stratilo, a ochrániť to, čo zostalo, pred vplyvmi zmeny klímy.

Výter koralov na Veľkom bariérovom útese 8

„Táto spolupráca medzi vedcami a prevádzkovateľmi cestovného ruchu, známa ako Boats4Corals, bola úspešne otestovaná počas Whitsundays prostredníctvom našej iniciatívy Reef Islands Initiative a prelomila jednu z najväčších prekážok pri obnove útesov – rozsah. Na základe tohto úspechu, s podporou od Qantas, zastávame rovnaký prístup k ďalším oblastiam Reefu. Dúfame, že tým, že umožníme horlivým prevádzkovateľom cestovného ruchu a miestnym obyvateľom pridať túto techniku ​​do ich súčasnej sady nástrojov na ochranu, rozšírime miestne hnutie za obnovu útesov, ktoré je založené na vede a je škálovateľné.

„Kombináciou vedúceho postavenia cestovného ruchu a námorného priemyslu, plavidiel, miestnych odborných znalostí a sily ľudí sa snažíme dosiahnuť obnovu útesov v oveľa väčšom rozsahu, ako by dokázali dosiahnuť samotní výskumníci. Toto je skutočne silné partnerstvo."

Nové údaje z tohto týždňa z prieskumov Veľkej koralovej bariéry AIMS na severe ukazujú, že hromadné bielenie koralov v roku 2024 spôsobilo najväčší ročný pokles pokrytia tvrdými koralmi v oblasti Lizard Island od začiatku prieskumov pred 39 rokmi. Počiatočné výsledky monitorovania z prieskumov vo vode medzi ostrovom Lizard a Cairns ukazujú, že viac ako tretina tvrdých koralov sa stratila v dôsledku bielenia. Vedci pokračujú v prieskume oblastí cez Veľký bariérový útes a úplné hodnotenie bude zverejnené v roku 2025.

Výter koralov na Veľkom bariérovom útese 9

Hlavný systémový inžinier CIELE a programový riaditeľ Dr. Mark Gibbs povedal: „Je skvelé trénovať včera večer na vode s novými miestnymi priemyselnými odvetviami a zdieľať informácie o útesoch v regióne Cairns a Port Douglas.

„Máme za sebou veľmi úspešné trenie a bazény sú teraz plné vyvíjajúcich sa lariev koralov. Napriek stratám, ktoré útesy v tomto regióne utrpeli od leta, nás povzbudzuje úroveň neresenia, ktorú sme v tejto oblasti videli.

„Prístupy, ktoré používame, boli vyvinuté prostredníctvom spoločného programu obnovy a adaptácie útesov. Zatiaľ čo sa neustále zdokonaľujú, náš tím využíva silu miestnych ľudí, plavidiel a zručností a skúša ich, aby sa zaistilo, že ich možno previesť z výskumu do reality.

„V posledných týždňoch sme pracovali s týmito miestnymi tímami a každé z rôznych odvetví prináša svoje vlastné jedinečné silné stránky a schopnosti, ktoré spoločne využívame.

„Zatiaľ čo zber poterov môže byť u konca, naďalej trénujeme miestnych operátorov, aby monitorovali vyvíjajúce sa koraly a distribuovali ich na miestne útesy, keď budú pripravené. Takže v najbližších týždňoch nás čaká množstvo školení a spolupráce.“

Výter koralov na Veľkom bariérovom útese 10

Veľká koralová bariéra je najväčšou a najcennejšou prírodnou ikonou Austrálie Výskum spoločnosti Deloittečo ukazuje, že Veľká koralová bariéra prispieva k austrálskemu hospodárstvu 6.4 miliardami dolárov, pričom udržiava viac ako 64,000 XNUMX pracovných miest, pričom väčšina z nich pochádza z turistických aktivít.

Manažér pre životné prostredie a dodržiavanie predpisov spoločnosti Quicksilver Group Phil Coulthard povedal: „Programy starostlivosti o naše miestne útesové lokality boli historicky hlavným zameraním skupiny Quicksilver Group, avšak na zvýšenie odolnosti voči budúcim environmentálnym stresom je potrebné konať v rámci spolupráce. odvetvie námorného cestovného ruchu a prostredníctvom partnerstiev s inými odvetviami, vládou, tradičnými vlastníkmi a samozrejme našou vedeckou komunitou.

„Projekty ako tento sú dokonalým príkladom. Posledných pár týždňov bolo pre náš tím neuveriteľnou príležitosťou spolupracovať s ďalšími priemyselnými operátormi a Austrálskym inštitútom morskej vedy, aby sme sa dozvedeli viac o technikách zásahu do koralov, ktoré, ako dúfame, budú prínosom nielen pre útesy lokálne, ale stanú sa aj platformou pre projekty expanzie. tu na GBR aj pre útesy po celom svete.“

„Najdôležitejším bodom však bola, samozrejme, možnosť opäť sa stať svedkom najväčšej synchronizovanej udalosti na svete na útese Agincourt pri Port Douglas. Samotný rozsah podujatia vzbudzoval úctu a je dôkazom odolnosti a krásy našej Veľkej koralovej bariéry. Svedčiť o miliardách jednotlivých zvierat, ktoré dokážu súčasne uvoľniť páchnuce vajíčka a spermie, nie je len zázrakom prírody, ale posilňuje to aj krehkú rovnováhu našich morských ekosystémov a ich závislosť od predvídateľnosti životného prostredia.“

Výter koralov na Veľkom bariérovom útese 11

Manažér pre biológiu GBR Dr. Eric Fisher povedal: „Vybudovanie partnerstiev medzi súkromným priemyslom, výskumníkmi a tradičnými vlastníkmi je rozhodujúce pre podporu odolnosti prírodných koralových útesov a budúce zabezpečenie Veľkého bariérového útesu. GBR Biology sa zaviazala podporovať program Coral IVF. Bezproblémovo sa hodí k našim existujúcim programom obnovy útesov s pomocou lokality, ako je kontrola koralových predátorov, miešanie vody a stabilizácia koralových sutín.

Táto skúška je financovaná austrálskou vládou Reef Trust a Austrálskym inštitútom pre morské vedy s podporou spoločnosti Qantas prostredníctvom 10-ročného partnerstva s nadáciou Great Barrier Reef Foundation v hodnote 10 miliónov dolárov.

Fiona Messent, výkonná riaditeľka spoločnosti Qantas pre udržateľnosť, povedala: „Podstatou toho, čo robíme, je prepojenie zákazníkov z blízka aj z ďaleka s našou neuveriteľnou prírodnou krajinou. Sme hrdí na to, že môžeme podporiť rozšírenie spolupráce Boats4Coral prostredníctvom nášho partnerstva s nadáciou Great Barrier Reef Foundation, aby turisti a vedci mohli spolupracovať s cieľom rozšíriť obnovu útesov a pomôcť chrániť prírodnú ikonu Austrálie.

Projekt využíva inovácie vyvinuté prostredníctvom programu Reef Restoration and Adaptation Program, ktorý je financovaný z partnerstva medzi austrálskou vládou Reef Trust a Great Barrier Reef Foundation a je podporovaný aj spoločnosťou Qantas.

Výter koralov na Veľkom bariérovom útese 12

Výkonný riaditeľ Programu obnovy a adaptácie útesov Dr. Cedric Robillot povedal: „Rýchlosť, akou sa dopady klimatických zmien odvíjajú na koralových útesoch na celom svete, je alarmujúca. Toto zdieľanie znalostí a spolupráca v regióne Cairns a Port Douglas predstavuje kritický krok k premietnutiu vedeckých inovácií, ktorých priekopníkom je Program obnovy a adaptácie útesov, do súboru nástrojov pozemných riešení.

„To sa dosiahne prostredníctvom viacročného a rozsiahlejšieho pilotného nasadenia s cieľom vytvoriť budúci priemysel obnovy a adaptácie útesov, v ktorom by sa mohli spoločenstvá útesov, priemysel, tradiční vlastníci a manažéri rozmiestniť na útese každý rok milióny koralov s vyššou tepelnou toleranciou. rok.”

O Nadácii Veľký bariérový útes

Nadácia Veľkého bariérového útesu vytvára budúcnosť pre svetové koralové útesy tým, že obnovuje útesy a pobrežné biotopy a pomáha im prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy. Vybudovali sme spoločnú organizáciu na získavanie finančných prostriedkov, investovanie do inovatívnych nápadov a navrhovanie skutočných, škálovateľných programov ochrany, ktoré prinášajú prelomy v oblasti morskej a suchozemskej obnovy. Nadácia kráča v krok s ľuďmi z prvých krajín a komunitami v prvej línii a rýchlo sleduje a nasadzuje riešenia po celom svete.

Prečo záleží na neresení koralov?

Nikto to nevysvetlí lepšie ako Sir David Attenborough:

Nikto z obyvateľov Reefu by tu nebol bez jednej skutočne mimoriadnej udalosti. Vyskytuje sa len raz za rok a je jedným z najväčších zo všetkých prírodných podívaní. Vedci ho objavili až v 1980. rokoch minulého storočia Great Barrier Reef. Počas niekoľkých nocí v roku, keď sú podmienky správne, po celej dĺžke útesu náhle vybuchnú koraly mnohých rôznych druhov. Je to veľká udalosť rozmnožovania a je to jeden z divov sveta prírody. Je to jediný čas v roku, keď samotné koraly nerastú len vetvením, ale rozmnožujú sa pohlavne a je životne dôležitá pre prežitie útesu.

Kúzelný pontón útesu

Čo je to trenie koralov?

Neresenie koralov je obdobie, keď na útese začína nový život. Vyskytuje sa raz za rok v hypnotizujúcom prírodnom fenoméne, ktorý bol opísaný ako podvodná snehová búrka. Koncom jari koraly na Veľkej koralovej bariére uvoľňujú vajíčka a spermie, ktoré vychádzajú ako malé guľôčky, ktoré sa pomaly vznášajú na hladinu oceánu. K treniu dochádza iba v noci, keď útesové ryby živiace sa planktónom spia, čo znižuje riziko zjedenia vajíčok.

Vytvára ružovo-hnedú škvrnu na povrchu, kde sa poter stretne s kompatibilným vajíčkom a vytvorí larvy, ktorým trvá asi desať dní, kým úplne dospejú na koralový polyp. Mnohé z týchto malých zväzkov sa stanú mladými koralmi, ktoré poskytnú nádej pre budúcnosť nášho Veľkého bariérového útesu.

Neresenie koralov bolo objavené až v roku 1982 na Magnetickom ostrove. Pobrežné útesy majú tendenciu trieť mesiac pred vonkajším útesom, kde je trenie veľkolepejšie. Vo všeobecnosti sa vyskytuje na vonkajších útesoch pri Cairns a Port Douglas dve až šesť nocí po novembrovom splne, keď sú teploty vody 27-28 °C.

Fotografický kredit: Nadácia Veľkého bariérového útesu