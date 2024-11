HRDÉ PODPORUJEME AUSTRÁLSKOU SPOLOČNOSŤ NA OCHRANU MORÍ

Chystáte sa na veľkú potápačskú výzvu?

Súťaž 50 Great Dives Snorkel & Scuba Challenge je otvorená pre šnorchlistov, freedivers a potápačov, ktorí si chcú rozšíriť svoje potápačské skúsenosti.

Zoznam Challenge Dive List ponúka skvelé interakcie so zvieratami, skvelé móla, skvelé vraky, skvelé sladkovodné zážitky, veľký obrovský les chaluh, skvelé pobrežné ostrovy a skvelé ponory s Veľkým bariérovým útesom.

50 skvelých ponorov, šnorchlovanie a potápanie Challenge 2

Mnohé z Challenge Dives sú svetoznáme!

Urobte len jeden Challenge Dive a získajte dve šance na výhru a Spirit of Freedom Treska diera na 3 noci z Cairns plus sa zapojte do žrebovania o ďalšie skvelé ceny.

Čím viac Challenge Dives urobíte, tým väčšiu šancu máte na výhru skvelej ceny.

Existujú ceny v hodnote viac ako 30,000 1,500 USD a každý účastník má prístup k poukážkam v hodnote viac ako 1,000 XNUMX USD. Navyše, váš obľúbený potápačský podnik by mohol vyhrať aspoň XNUMX XNUMX dolárov v hotovosti Žrebovanie cien DAN World Dive Business.

Vstupné je len 25 USD, pričom 5 USD dostane Austrálska spoločnosť na ochranu morí a do 31. augusta 2025 máte čas na to, aby ste absolvovali čo najviac Challenge Dives.

PRIJMETE VÝZVU TERAZ!

Pre vstup prejdite na: www.50greatdives.com

Fotografický kredit Spirit of Freedom