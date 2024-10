Čo sme robili v Raja Ampat počas týždňa AWARE

Počas AWARE Week 2024 sa tím Meridian Adventure Dive Resort aktívne zapojil do rôznych snáh o ochranu morského prostredia v Raja Ampat. V pondelok 16. septembra sa týždeň začal podujatím Dive Against Debris na adoptovanej potápačskej lokalite Saonek Monde. Potápači a personál rezortu sa zhromaždili, aby z vôd odstránili morské úlomky. Zhromaždené údaje boli starostlivo zaznamenané v aplikácii Dive Against Debris, ktorá poskytuje cenné informácie o vplyve znečistenia pod povrchom.

Čo sme robili v Raja Ampat pre AWARE týždeň 3

Nasledujúci deň, 17. septembra, sa tím zameral na odstránenie hviezdice Crown of Thorns z koralových útesov. Populácia tŕňovej koruny, známa svojim ničivým kŕmením koralovými polypmi, sa stávala hrozbou pre citlivé ekosystémy útesov. Tím, vybavený špecializovanými nástrojmi, usilovne pracoval na extrakcii týchto dravých hviezd z útesov, čím sa zabezpečilo, že koralom sa bude dariť bez ďalšieho poškodenia. Pozrite si viac tu – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

18. septembra sa zamestnanci rezortu a ich rodiny zišli na upratovaní mangrovníkov. Skupina pochopila zásadnú úlohu, ktorú mangrovníky zohrávajú pri udržiavaní pobrežných ekosystémov, a hodinu pracovala na odstránení trosiek z oblasti. Zdôraznil sa význam mangrovov ako „stromov života“, pričom Indonézia je domovom významnej časti svetových mangrovových lesov, vďaka čomu je toto úsilie kľúčové pre zdravie miestneho prostredia. Pozrite si viac tu – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Čo sme robili v Raja Ampat pre AWARE týždeň 4

Vo štvrtok 19. septembra sa uskutočnilo vyčistenie pláže, na ktorom sa podieľali zamestnanci rezortu a hostia. Skupina sa vybrala na pláže zbierať odpadky a odpadky, ktoré sem priniesli prúdy Dampierského prielivu. Táto aktivita podčiarkla dôležitosť zachovania nedotknutého pobrežia Raja Ampat vzhľadom na jeho jedinečnú pozíciu centra morskej biodiverzity. Pozrite si viac tu – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

Týždeň AWARE bol ukončený prezentáciou v sobotu 21. septembra pod vedením inštruktorov Cullena a Kayry. Vzdelávali účastníkov o dôležitosti boja proti znečisťovaniu mora a ponúkli praktické riešenia, pričom povzbudili všetkých, aby sa zapojili do miestneho úsilia o upratovanie a znížili svoje osobné používanie plastov. Prezentácia umožnila účastníkom dosiahnuť hmatateľný rozdiel v zachovaní krásy a biodiverzity Raja Ampat pre budúce generácie.

O nás Dobrodružný ponor Meridian:

