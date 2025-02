Wakatobiho Flash Mob

Prichádzali správy, že potápači vo Wakatobi dostávajú záblesky – to znamená blyskáče.

Prehľadajte okraje útesu na Wakatobi a možno natrafíte na hárem pyskouncov. Hovoríme hárem, pretože skupina bude pozostávať zo zrelých žien a jediného mužského patriarchu. Počas celého dňa sa tieto pestrofarebné rybičky pokojne venujú okusovaniu malých kúskov rias. Ak chcete zistiť, prečo sa im hovorí „blikačky“, budete sa chcieť vrátiť tesne pred západom slnka. Vtedy sa muž zmení na romantika.

Samec vráskavca žltoplutvého (Paracheilinus flavianalis) vystrkuje svoje veci pre dámy. Foto Wayne Osborn

Aby dal najavo svoju zamilovanú pozornosť, rozžiari svoje zväčšené plutvy a premení svoje už aj tak jasné sfarbenie na elektricky žiarivé odtiene, keď začne dvorný tanec, aby upútal pozornosť partnera. Fotografi, ktorí majú to šťastie zachytiť tento displej na film, môžu do svojho portfólia pridať cenený obrázok.

„Naše kamery pracujú vo Wakatobi nadčas a množstvo rôznorodých objektov na útesoch Wakatobi nikdy nesklame,“ hovorí hosť Wayne Osborn. Potešilo nás, že sme na dvoch z našich obľúbených lokalít, Dunia Baru a Teluk Maya, našli pyskoun blyskavý.“

Dunia Baru je jednou z mnohých potápačských lokalít vo Wakatobi, ktorá tu bola tiež uvedená ScubaDiverMag.com

V súčasnosti existuje 20 uznávaných druhov pyskouncov patriacich do rodu Parachellinus pôvodom z Indo-Pacifiku. Menší počet, keď vezmete do úvahy túto skupinu tropických morských rýb, patrí do čeľade Labridae, ktorá má viac ako 600 druhov, ktoré možno rozdeliť na približne 81 rodov.

Kaleidios Flasher wrasse (Pseudojuloides kaleidios) dosahuje maximálnu veľkosť 10 cm / 4 palce.

Vráskavce ako skupina sú rovnako rozmanité ako veľké.

Zatiaľ čo väčšina z nich je táto čeľaď zvyčajne malá (väčšina z nich má menej ako 20 cm / 7.9 na dĺžku) a pestrofarebných niekoľko z nich dorastá do pomerne veľkých rozmerov ako vráskavec, najväčší zo skupiny, ktorá bola zdokumentovaná až do 2.5 m / Dĺžka 8.2 stôp. Sú to výkonné mäsožravce, ktoré sa živia širokou škálou malých bezstavovcov.

