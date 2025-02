Potápanie vo Wakatobi

Nováčik, nadšenec alebo fanatik? Líder, nasledovník alebo sólista? Bez ohľadu na váš štýl potápania, v rezorte Wakatobi Dive Resort sa môžete potápať.

Potápač si užíva krásu jednej z mnohých potápačských lokalít vo Wakatobi, Treasure Chest.

Vďaka kombinácii rozmanitej podmorskej krajiny a odborného a ústretového potápačského tímu nie sú hostia nikdy vystavení univerzálnemu zážitku z potápania a môžu si vytvárať podvodné zážitky prispôsobené ich osobným záujmom. To by mohlo znamenať relaxačnú šnorchlovaciu túru mimo pláže, rozšírený podiel z obľúbených fotografie predmet, drift cez koralový hrebeň alebo nočný vpád do krajiny, ktorá pod rúškom tmy nadobúda novú osobnosť.

Tu sú len niektoré zo spôsobov, ako môžu hostia Wakatobi uspokojiť svoje nutkanie ponoriť sa pod hladinu.

K vašim službám

Wakatobi Dive Guide working his magic with guests on their fotografovanie pod vodou.

Potápačský tím Wakatobi je veľmi hrdý na poskytovanie potápania na úrovni concierge tým, že každému potápačovi poskytuje primeranú úroveň osobných služieb. Zamestnanci ochotne vybavia všetky detaily nastavenia, presunu a skladovania vybavenia. Ale ak by ste sa radšej starali o svoje vybavenie, žiadny problém.

Sprievodcovia poskytujú dôkladné inštruktáže pred ponorom a sú vo vode počas každého ponoru, aby viedli cestu, poukazovali na jedinečné nálezy, dávali pozor a v prípade potreby poskytli pomoc. Začiatočníci v oblasti potápania oceňujú dodatočnú pomoc a osobnú pozornosť, ktorú im naši sprievodcovia poskytujú. Zručnejším potápačom sa dôveruje, že sa postarajú o svoje vlastné profily. To znamená, že mnohí sa rozhodnú zostať blízko sprievodcov, aby využili svoje miestne znalosti o lokalite a ich takmer neuveriteľnú schopnosť rozpoznať nepolapiteľný morský život.

Urobte to viacúrovňové

Potápači vo Wakatobi dokážu naplno využiť profily útesov a stien, ktoré majú k dispozícii, a vyťažiť z každého ponoru maximum.

Potápačské počítače umožňujú užiť si výrazne dlhšie časy na dne na miestach, kde je možné začať hlbšie a potom v priebehu ponoru pomaly stúpať k hladine. Len málo miest na svete je tak vhodných pre viacúrovňové profily ako Wakatobi. Steny a strmé svahy, ktoré sa nachádzajú na mnohých miestach, sa týčia do niekoľkých stôp od povrchu a klesajú mimo dosah rekreačného potápania. Na týchto stránkach počítačovýPotápači s vybavením môžu vytvárať profily, ktoré siahajú ďaleko za hranicu hodiny a končia predĺženou prehliadkou hrebeňa útesu.

Ísť s prúdom

Potápači plaviaci sa pozdĺž strmého zrázu.

Wakatobi udržiava kotviace bóje, aby sa zabránilo poškodeniu kotvy, ale množstvo obľúbených profilov ponoru nezačína a nekončia v rovnakom bode a namiesto toho sa vykonávajú ako driftové ponory. Ako každý, kto vykonal správne vykonaný driftový ponor, vie, že to môže byť veľmi obohacujúca skúsenosť. Nie je potrebné navigovať späť do východiskového bodu, počítať zásoby vzduchu alebo plávať proti prúdu; jednoducho prekročíte palubu a pôjdete pozdĺž útesu.

Preskúmajte z pobrežia

Naskočte na jednu z priestranných potápačských lodí Wakatobi alebo vstúpte z konca móla rezortu a potápajte sa na útese House Reef, výber je na vás.

Vďaka ranným, dopoludňajším a popoludňajším odchodom lodí nemusia potápači vo Wakatobi nikdy dlho čakať na ďalšiu exkurziu. Nemusíte však chytiť loď, aby ste si užili výnimočný ponor.

Rezort House Reef je známy ako jeden z najlepších svetových ponorov na pobrežie a tento legendárny pás podmorských nehnuteľností môžete objaviť jednoduchým prebrodením sa z pláže alebo vstupom na koniec móla v rezorte. Niektoré z najvzácnejších nálezov voľne žijúcich živočíchov v regióne boli nájdené hneď okolo móla, vrátane strašidelných a ozdobených ghost pipefish, listových škorpiónov a mladých sépií.

Dvaja potápači smerujúci po stene, aby preskúmali Wakatobi's House Reef.

Domový útes Wakatobi poteší široké spektrum potápačov. Nadšenci rozšíreného dosahu môžu sledovať steny a svahy, aby objavili čierne koraly v hĺbkach; fotografi môžu naplniť pamäťové karty makroportrétmi alebo využiť okolité svetlo na vytvorenie úžasných širokouhlých panorám. Začiatočníci a príležitostní potápači môžu zostať blízko hrebeňa útesu, kde sú farby na vrchole a pozorovania, ako sú sasanky a čistiace stanice, sú bežné.

Ak chcete zažiť zážitok na polceste medzi pobrežným a lodným ponorom, môžu hostia využiť aj služby taxi lodí Wakatobi, ktoré vás prevezú do vzdialenejších oblastí útesu House Reef, kde sa môžete vydať na malebný drift pozdĺž steny späť k mólu.

Zakopnite tanky

Ráno, popoludní a dokonca aj večer môže šnorchlovanie na plytkých útesoch vo Wakatobi poskytnúť takmer nekonečnú príležitosť vidieť rozmanitý morský život bez nasávania ďalšieho dusíka.

S mnohými útesmi stúpajúcimi do jedného alebo dvoch metrov od povrchu je Wakatobi hlavnou destináciou na šnorchlovanie. Väčšina miest navštevovaných potápačskými člnmi v rezorte je rovnako vhodná pre šnorchlistov, ktorí sú na palube vždy vítaní a majú sprievodcu šnorchlovaním, ktorý poskytuje komplexnú inštruktáž pred vstupom. Toto je obzvlášť atraktívna možnosť pre páry, v ktorých je jeden potápač a jeden šnorchlátor, pretože môžu zdieľať veľa rovnakých zážitkov vo vode. Potápačom, ktorí jednoducho nemajú dostatok času vo vode, môže popoludňajší šnorchel poskytnúť ďalšiu príležitosť udržať hlavu pod vodou bez nasávania ďalšieho dusíka.

Nočné pohyby

Po zotmení sa útesy Wakatobi stanú ešte aktívnejšími, keď sa zvieratá, ktoré ležia spiace alebo skryté počas denného svetla, vynárajú, aby sa nakŕmili alebo lovili. Chobotnicechobotnice a úhory opúšťajú skryté štrbiny, škorpióny sa stávajú aktívnejšími a ploché červy vychádzajú zo skrytých výpožičiek.

Tí, ktorí sú v nočnom potápaní noví, môžu začať svoje večerné ponory hneď po západe slnka a v známych oblastiach House Reef. To vám umožní zvyknúť si na ubúdajúce okolité svetlo a dostať sa do pohodlia s okolím skôr, než nastane úplná tma. Vždy sú k dispozícii sprievodcovia, ktorí vám pomôžu osvetliť cestu, ale potápači sú vítaní aj na to, aby preskúmali Domový útes sami.

Čudné tváre v tme môžu mať mnoho podôb, ako to môžeme vidieť u tohto hejna pruhovaných sumcov.

Niekoľkokrát týždenne rezort ponúka aj nočné ponory loďou na niektoré z najobľúbenejších miest v tejto oblasti. Pre ešte viac odhaľujúci pohľad na to, čo sa skrýva nižšie, sa hostia môžu prihlásiť na zážitok z potápania s fluórom. To zahŕňa použitie špeciálnych UV potápačských svetiel, ktoré odhalia určité koraly a živočíchy v žiarivých fluorescenčných tónoch, ktoré sú podvodným ekvivalentom čierneho svetelného plagátu.

Not many dive resorts can say this, but Wakatobi is a fully functional rebreather friendly dive resort, complete with oxygen, sorb, cylinders for O2, Dil and bailout, as well as helium on request.

Akokoľvek sa rozhodnete preskúmať útesy Wakatobi – plytké alebo hlboké, vo dne alebo v noci, zostať na mieste alebo sa unášať pozdĺž steny – jedna vec je istá, že vám nedôjdu veci, ktoré môžete vidieť alebo robiť. A možno aj to je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa toľko hostí stále vracia a hľadá viac.

Informujte sa o výlete do Wakatobi >tu alebo ich kontaktujte priamo na office@wakatobi.com.