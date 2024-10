Wakatobi rozširuje ochranu koralových útesov

Potápačský rezort Wakatobi rozšírila svoj dlhodobý záväzok k ochrane a obnove koralových útesov o nový program hodnotenia zdravia útesov a pridanie internej morskej biologičky Julie Mellersovej.

Julia sa pripojila k rodine Wakatobi, aby spustila prebiehajúci projekt merania, monitorovania a hodnotenia zdravia koralových útesov v súkromnej morskej rezervácii rezortu.

Nová interná morská biologička rezortu Wakatobi Dive Resort, Julia Mellers, fotografuje mäkké koraly pre program hodnotenia zdravia útesov. fotografie od Adrienne Gittusovej

Program hodnotenia zdravia útesov využíva prispôsobený súbor moderných techník zobrazovania a analýzy údajov, ktoré poskytujú komplexné informácie o stave ekosystému útesov. “Používame najnovšiu ekologickú teóriu, technológiu a umelú inteligenciu na vývoj nového balíka na efektívne a robustné meranie zdravia útesov,“ hovorí Júlia. “To nám umožní sledovať, ako sa darí útesom Wakatobi v celej chránenej oblasti bez toho, aby sa výrazne odklonili zdroje od ochrany útesov."

Tento proces kombinuje dokumentáciu vo vode s analýzou údajov pomocou modelov strojového učenia na meranie zdravia útesov. Keď nebude na ostrove, bude skúmať nové prístupy a nápady na hodnotenie koralových útesov a pomôže šíriť informácie o vedeckej iniciatíve Wakatobi.

Julia a potápačský tím tiež začali eDNA prieskum útesov. “To zahŕňa odber vzoriek morskej vody v blízkosti útesu v rôznych hĺbkach a ich filtrovanie, aby sa zachytila ​​environmentálna DNA (eDNA), ktorú organizmy vylučujú do vody.“ vysvetľuje Júlia. “Vzorky sú teraz v laboratóriu, kde je DNA označená pomocou sond a sekvenovaná, aby sa zistilo, ktoré druhy sa nachádzajú v okolí. Pomocou tejto techniky by sme mali byť schopní odhaliť stovky druhov len z jedného litra morskej vody. Je to veľmi cool proces! "

Julia vyštudovala biológiu na Oxfordskej univerzite a magisterskú prácu robila v spolupráci s Austrálskym inštitútom morských vied. Je celoživotnou námorníčkou a vášnivou potápačkou. “Išiel som do morskej biológie, pretože tento výskum vnímam ako silný nástroj na spojenie ľudí s planétou," ona povedala. “Práca v takom dynamickom tíme znamená, že sme rýchlo napredovali. Tím Wakatobi sa tiež ukázal ako neoceniteľný zdroj vedomostí o miestnom ekosystéme.

Julia ďalej dodáva, „Schopnosť prejsť od knižnice cez laptop až po útes, to všetko v priestore sto metrov, je dokonalý recept na generovanie nových nápadov a ich vyskúšanie. Je také vzrušujúce pracovať s otvorenými inovátormi, ktorí chcú skúšať nové prístupy a pozerať sa na veci z rôznych uhlov."

Ak je to možné, sprievodcovia Wakatobi tiež pomáhajú Julii s odberom vzoriek vody eDNA na útesoch Wakatob, kde sú tvrdé koraly obzvlášť robustné. fotografie od Adrienne Gittusovej

Wakatobi's Collaborative Reef Conservation Program je všeobecne uznávaný ako priekopnícka iniciatíva v sebestačnej, komunitnej ochrane zdrojov. Túto iniciatívu vyvinuli zakladatelia rezortu Wakatobi s cieľom poskytnúť proaktívne prostriedky na ochranu útesov a morských zdrojov. Časť príjmov od hostí rezortu sa zdieľa s miestnou komunitou, aby sa zachoval a podporil udržateľný životný štýl, ktorý podporuje správcovstvo a rešpekt voči ekosystému koralových útesov.

Nová interná morská biologička rezortu Wakatobi Dive Resort, Julia Mellers. fotografie od Adrienne Gittusovej

Julia tiež hľadá spôsoby, ako začleniť viac vedy do skúseností s potápaním vo Wakatobi. “Čím viac viete, tým viac si toho všimnete," ona povedala, "a aké lepšie miesto na učenie sa o biodiverzite útesov a správcovstve ako vo Wakatobi.“ Počas prvého mesiaca v rezorte Julia predstavila program o využití umelej inteligencie pri monitorovaní morí; vytvorila tiež kurz morskej biológie a ochrany morskej biológie Wakatobi na mieru pre mládež a dospievajúcich, ktorí sa chcú zúčastniť počas svojho pobytu.

Rezort Wakatobi sa nachádza na malom ostrove v juhovýchodnom Sulawesi v Indonézii. Hostia majú k dispozícii služby concierge potápania a šnorchlovania s exkluzívnym prístupom k viac ako 40 miestam v chránenej morskej rezervácii v kombinácii s päťhviezdičkovými službami, kvalitným jedlom, kúpeľnými službami a priamymi charterovými hosťami z Bali.

