Vegetariáni z Wakatobi

Zoznámte sa s niektorými vegetariánmi z útesov Wakatobi, ktorí sa rozhodli pre rastlinnú stravu.

Podmorská krajina Wakatobi sa môže zdať ako pokojné prostredie, ale v skutočnosti je to svet rýb, v ktorých je väčšina všetkého, čo pláva, lovcom aj loveným. So všetkými týmito neľútostnými mäsožravcami a všežravcami je primiešaný menší počet tvorov, ktoré nekorisťujú svojich susedov a namiesto toho uspokojujú svoje chúťky vodnou zeleňou toho či onoho typu. Títo morskí vegetariáni zapĺňajú relatívne malú, ale životne dôležitú niku v morskom prostredí, pretože ich pastevné návyky bránia riasam v prerastaní útesov a pomáhajú udržiavať podložie morskej trávy čisté a živé. Títo jedáci rastlín sú prítomní na každej potápačskej lokalite v okolí rezortu Wakatobi, takže sa poďme stretnúť s niektorými z najzaujímavejších podmorských vegetariánov v regióne.

Vypadni z môjho trávnika

damselfish

Niektorí členovia damselfish rodiny útesy Wakatobi nielen spásajú, ale aj hospodária. Títo vodní agrárnici vytýčia kúsok koralov a pustia sa do práce na vytvorení osobnej záplaty rias. Robia to opakovaným hryzením živého koralového tkaniva, aby vytvorili kostrové lézie, ktoré sú potom kolonizované vláknitými riasami. Podobne ako predmestský obyvateľ, ktorý bráni svoj drahocenný kúsok trávnika, damselfish je vysoko teritoriálny a môže byť dosť agresívny, keď sa do oblasti rias zatúla votrelca. Keď si dáma založí záhradu, žije osamelým životom blízko domova a väčšinu dní trávi na území s rozlohou pol štvorcového metra alebo menej. Príležitostne sa damselfish vydajú do šíreho sveta. Rýchle výlety v okruhu niekoľkých metrov od domova sa zvyčajne robia na rýchle jedlo mimo záhrady, zatiaľ čo dlhšie neprítomnosti sa vyskytujú iba vtedy, keď je čas na párenie alebo na nájdenie sľubnejšieho miesta na pestovanie. Zvyky škriabania polypov damselfishov skutočne spôsobujú koralom nejaké škody. Ale keď je ekosystém v rovnováhe, existuje veľa predátorov, ako sú jašterice, malé jacky, lipne a žaby, ktoré sa živia damselfies a udržiavajú populácie pod kontrolou. Len ďalší dôvod, prečo je dôležité chrániť útesy a udržiavať morské zakázané zóny, ktoré zabezpečujú prirodzený poriadok.

Pozor na tento Zajac

Králičie ryby

Nie je ťažké vidieť, ako králičie ryby dostali svoje meno. Kombinácia pretiahnutého ňufáka, veľkých očí a malých úst vyplnených peknými zúbkami evokuje istú podobnosť s dlhouchými poľnými a lesnými cicavcami. Rovnako ako ich suchozemský menovec, králičie rybky vychádzajú z úkrytov, keď vychádza slnko, a trávia dni pokojným pasením sa na rôznych riasach, ktorým sa darí v plytkých zátokách a na koralových formáciách. Vo vodách okolo Wakatobi je známych 29 druhov králičích rýb a niektoré môžu dorásť až do dĺžky pol metra. Väčšina uprednostňuje olivové alebo hnedé sfarbenie so žltými, čiernymi a bielymi znakmi na tele a chvoste. Niektoré druhy majú čierne pruhy, ktoré sa tiahnu diagonálne od úst až po temeno hlavy a zakrývajú oči. Tieto sú známe ako králičie ryby s líškou. Mláďatá sa často stretávajú v školách, ale keď dospejú, králičie ryby sa spárujú a predpokladá sa, že sa pária na celý život. Aj keď sú králičie ryby pri pasení zdanlivo zraniteľné, majú určité triky na prežitie. Prvou obrannou líniou je schopnosť rýchlo meniť farbu, premieňajúc ich svetlé znaky a pruhy na matný, škvrnitý vzor, ​​ktorý pripomína vojenskú kamufláž. Králičie ryby si osvoja tento vzor, ​​aby splyli so svojím okolím, keď sú ohrozené, alebo keď v noci spia. Ak skrytie nefunguje, skutočným odstrašujúcim prostriedkom je línia jedovatých, chrbticových plutvy ktoré možno zvýšiť, aby odrádzali od útokov. Králičie ryby nie sú od prírody agresívne, ale v prípade potreby dajú útočníkovi jedovaté štuchnutie.

Obhliadka celebrít

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Jednu spoznáte, keď ju uvidíte. Žltý chvost a prsná časť so žltou špičkou plutvy; malé, našpúlené ústa; dvojfarebné modré a indigové telo. Našli ste Dory. Paracanthurus hepatus, aby som bol presnejší, hoci tento člen čeľade morských má dosť bežných mien na to, aby komukoľvek spôsobil stratu pamäti. Držte sa kráľovskej modrej, aby ste sa vyhli akejkoľvek zámene s úplne modrým karibským bratrancom, ktorému chýba extra sfarbenie potrebné na získanie kráľovského odkazu. Tieto ryby sú sociálne a často ich možno nájsť v pároch alebo skupinách, ktoré môžu zahŕňať iné druhy morských rýb. U mladších rýb je ešte väčšia pravdepodobnosť, že sa budú pohybovať v húfoch, keď pátrajú vo vodnom stĺpci po planktóne. Len nečakajte, že uvidíte mláďa Dory, pretože mláďatá sú v skutočnosti žiarivo žlté s modrými škvrnami. Ako dospievajú a prijímajú svoje charakteristické farebné vzory, kráľovské modré tangá tiež získavajú chuť na riasy a stávajú sa dôležitým členom posádky na čistenie útesov. Rovnako ako ostatné morské ryby, majú ostne s jedovými hrotmi a ostré ako žiletky, ktoré dávajú prípadným predátorom dôvod na zastavenie. Ak to nefunguje, kráľ môže hrať mŕtveho tak, že si ľahne na bok a zostane nehybný, kým hrozba nepominie. Ak budete mať šťastie, môžete byť svedkami páru mužov zapojených do boja s mečom pod vodou, pričom využívajú svoje chvostové ostne na urovnanie územných sporov.

Strihanie trávy

Zelená morská korytnačka hrýzla na korytnačej tráve na plytčine vo Wakatobi.

Zelené morské korytnačky sú známym miestom na útesoch Wakatobi a na trávnatých záhonoch v blízkosti pláže často stretnete mláďatá. Mláďatá trávia prvé mesiace okusovaním špongií, krabov a červov, no ako rastú, prechádzajú na riasy a morskú trávu. Vydajte sa na lúku s morskou trávou a môžete nájsť zelenú korytnačku, ktorá sa škerí po vegetácii. A to je dobre, pretože ich spásanie je pre rastliny skôr prínosom ako hrozbou. Korytnačky si nechytajú len sústo trávy, ale sústreďujú sa na mladšie a výživnejšie stredné časti čepelí, zatiaľ čo staršie a menej výživné vrchné časti sa odhryznú a nechajú voľne plávať a unášať. Toto úzke orezávanie podporuje nový rast. Štúdie ukazujú, že keď sa korytnačky pasú, výrazne zvyšujú produktivitu a obsah živín v tráve. Bez korytnačiek by trávnaté záhony trpeli. Rastliny by prerástli a zaplnili by morské dno rozkladajúcim sa materiálom, ktorý blokuje živiny dostať sa ku koreňom a podporuje rast slizovcov.

Úspora na slnečný deň

Solárne napájané Nudibranch, čeľaď Aeolidiidae

Názov hovorí za všetko. Morské slimáky sajúce miazgu používajú svoje špecializované zuby na to, aby doslova vysali šťavu z rias. Väčšinou jednoducho strávia bunkový obsah svojho krmiva, no majú aj schopnosť, ktorá je v živočíšnej ríši jedinečná. Niektorí členovia čeľade sacoglossa bez škrupín majú schopnosť prenášať živé chloroplasty rias do svojich vlastných tiel a udržiavať tieto fotosyntetické zlúčeniny pri živote počas niekoľkých týždňov a dokonca mesiacov. Tieto slimáky majú schopnosť aktivovať uložené chloroplasty a doslova sa živiť slnečným žiarením. Druhy, ktoré sú schopné tohto výkonu, často majú krídlo- ako prívesky, ktoré sa rozprestierajú, aby zhromaždili viac slnečného svetla, keď sú v režime solárnej energie. Vedci si stále lámu hlavu nad mechanizmom toho, ako môže tento jednoducho vyzerajúci slimák vykonať zložitý genetický prenos známy ako kleptoplastika. Čo vedia, je, že slimáky by radšej pokračovali v saní rias a k fotosyntéze sa vrátia až vtedy, keď iné zdroje potravy vyschnú. Ako by ste očakávali od zvieraťa, ktoré sa občas opaľuje, slimáky sajúce miazgu sa zvyčajne nachádzajú v relatívne plytkej vode.

Rybí charakter

Blenny hviezdny (Salarias ramosus)

Keby bol Dr. Seuss potápačom, miloval by hviezdnatú zmes. Ak nájdete tieto farebné malé postavičky usadené na koralových alebo skalných výbežkoch na potápačskej lokalite Wakatobi, pochopíte prečo. Škvrny, stonky podobné anténam, ktoré stúpajú nad čelo, výrazné a vyčnievajúce oči, to všetko sú vlastnosti, ktoré by karikaturista ocenil. Pridajte k tomu zdanlivo zmätené správanie, ktoré vzniká, keď táto malá ryba pózuje so širokými ústami, a máte tému, ktorú stojí za to sledovať. A je pravdepodobné, že hviezdny blenny sa bude pozerať späť, pričom jeho oči sa budú pohybovať nezávisle, keď bude skenovať útes. Tieto ryby niekedy zostanú nehybné po dlhú dobu a držia sa blízko nejakého typu ochranného krytu. Potom zrazu môžu začať poletovať ako hyperškolák po predávkovaní cukrom. Toto správanie typu ADD je charakteristické pre množstvo blennies, ale hviezdy sú jedným z najpríjemnejších na sledovanie, pretože môžu tiež prejsť pozoruhodnou sériou zmien farieb a vzorov. Keď je čas na jedlo, hviezdnatá hviezdnatá pomocou zubov v tvare hrebeňa zoškrabuje kúsky rias z kameňov a koralov. Tento spôsob kŕmenia si vyslúžil prezývku hviezdna kosačka na trávu blenny.

Títo vegetariáni sú len niektoré z jedinečných a zaujímavých tvorov, ktoré objavíte na útesoch Wakatobi. Existuje mnoho ďalších fascinujúcich príbehov, ktoré nás čakajú a dúfame, že v blízkej budúcnosti budete mať možnosť spoznať niektorých z našich vegetariánov.

Kontaktujte nás na office@wakatobi.com alebo vyplňte rýchly dopyt na cestu na wakatobi.com.

Potápačský rezort Wakatobi

Navštívte nás na Facebooku – Potápačský rezort Wakatobi.

Wakatobi.com