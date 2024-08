Dôležitosť mať kamaráta na potápanie

Ako vediete hadicu od suchého obleku? #opýtaj sa na čokoľvek



@denisb8426

#askmark Ahoj Mark, nedávno som absolvoval svoje prvé ponory v suchom obleku. Na brehu som mal nejaké diskusie o vedení nafukovacej hadice pre suchý oblek. Moji skúsenejší kamoši mi povedali, aby som si to dal cez postroj...takže len od 1. etapy...pod pažu....do suchého obleku. Videl som veľa videí, kde si to ľudia dávali POD postroj... Máš dôvod urobiť to či ono? S pozdravom z Nemecka. Gut Luft! Denis



