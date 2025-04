Materská škôlka na Maurícius Seagrass Meadow

Four Seasons Resort Mauritius v Anahita Pioneers Marine Conservation so škôlkou Seagrass Meadow

Four Seasons Resort Mauritius v Anahite oznamuje, že bude prvým rezortom v Indickom oceáne, ktorý vybuduje škôlku s morskou trávou vo svojom Barachois, jeden meter hlbokom (40 palcov) útvare so slanou vodou v blízkosti stravovacích zariadení, kde v súčasnosti žije viac ako 200 bylinožravcov a všežravcov. Táto iniciatíva je súčasťou projektu Blue Carbon Ecosystems Project: Restoration of Blue Carbon Ecosystems, ktorý v súčasnosti vedie Nadácia Odysseo, miestny trust vyvíjajúci projekty na ochranu morí na Mauríciu.

Projekt je súčasťou Fonds Business Biodiversité Océan India (FBBOI) podľa Program Varuna, ktorú realizoval Odbornosť Francúzsko a financované francúzskou vládou prostredníctvom l'Agence Française du Développement (AFD) a v spolupráci s Združenie pour le développement trvanlivé, Nadácia postojova Fondation Solidarité Eclosia – organizácie, ktoré vedú projekty ochrany prírody v Indickom oceáne a na celom svete.

Rick-Ernest Bonnier, manažér pre životné prostredie rezortu oceánov, vysvetľuje: "Škôlka s morskou trávou je pilotný projekt, ktorého cieľom je obnoviť lúky s morskou trávou v morskej oblasti v okolí rezortu. Transplantáty aj semená budú zozbierané z voľnej prírody a použité na vytvorenie škôlky s morskou trávou v rezorte Barachois.

Semená budú klíčiť v laboratóriu Odysseo a vyvinuté sadenice budú potom presadené do rezortu Barachois až do zrelosti. Dúfame, že sa nám podarí produkovať zdravé morské trávy, ktoré by sa dali použiť na obnovu lúk s morskou trávou, čím sa vytvorí zdravé prostredie pre morský život, ako sú ryby, korytnačky, morské koníky, raje a ďalšie.“

Po rozsiahlych prieskumoch vlastnej kvality vody a sedimentov v Barachois, údaje ukázali, že stredisko má priaznivé prostredie pre určité druhy morskej trávy, ako sú Syringodium isoetifolium a Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, manažér Nadácie Odysseo, kurátor a vedúci vzdelávania, spomína: "Je pre nás veľkým potešením mať Four Seasons ako nášho partnera v tomto projekte, najmä pre iniciatívu pestovateľských škôlok s morskou trávou. Pokiaľ vieme, bude to prvýkrát, čo sa v Indickom oceáne vytvorí škôlka s morskou trávou, čo znamená významný krok vpred v obnove morskej trávy.

Tieto ekosystémy poskytujú ľudstvu základné služby, keďže sú vysoko účinnými zásobníkmi uhlíka, ktoré sú kľúčové v boji proti globálnemu otepľovaniu; slúžia ako dôležité rybie škôlky, ktorých strata by ohrozila mnohé druhy, ktoré sú životne dôležitými zdrojmi potravy pre morský život a ostrovné národy, ako je Maurícius.

V prípade škôlky vytvorenej v Four Seasons bude tím výskumníkov a morských biológov zbierať semená z voľnej prírody do laboratória Odysseo. Semená potom získajú optimálne fyzikálne parametre, ako je svetlo, slanosť, sediment a teplota na klíčenie. Keď budú rastliny morskej trávy dostatočne silné, budú premiestnené a vysadené v rezorte Barachois.

„Ekosystém modrého uhlíka, ktorý zahŕňa pobrežné biotopy, ako sú mangrovy a morská tráva, zohráva kľúčovú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien,“ hovorí Shane Sunassee, projektový manažér. "Morská tráva dokáže nielen zachytávať a ukladať uhlík, ale poskytuje aj základné služby, ako je ochrana pobrežia, zlepšovanie kvality vody, podpora biodiverzity a udržiavanie miestnych ekonomík. Na ochranu týchto neoceniteľných ekosystémov je nevyhnutné zamerať sa na ochranu, postupy udržateľného manažmentu a obnovu degradovaných biotopov, zabezpečiť tieto prírodné zdroje a pokračovať v zmierňovaní širokého spektra ekologických zmien."

Martin Dell, generálny riaditeľ, hovorí: "Sme nesmierne hrdí, že sa môžeme nielen zúčastniť na projekte ako je tento, ale že sme aj priekopníkmi v oblasti ochrany morí na Mauríciu. Prispievame k dlhodobému riešeniu na zvýšenie morskej biodiverzity v okolí rezortu.

Naši hostia budú môcť pozorovať vedcov v akcii počas procesu presádzania a tiež budú na vlastnej koži svedkami pestrého a pulzujúceho morského života v Indickom oceáne pri šnorchlovaní nad lúkami. Lúky s morskou trávou by mohli zvýšiť pravdepodobnosť spozorovania korytnačiek, rýb, rají a našich známych morských koníkov, pretože je to pre ne známy zdravý biotop. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac, Rick ponúkne prehliadky Barachois so sprievodcom a vysvetlí vedu, ktorá stojí za projektom, a výhody lúk s morskou trávou v našich oceánoch.

Projekt Seagrass Nursery je jedným z mnohých spôsobov, ako sa môžu hostia Four Seasons zapojiť do miestneho prostredia v rezorte. Rick do svojej práce vnáša osemročné skúsenosti s ochranou a vášňou na mieste a hostia sú pozvaní, aby sa pripojili k jeho výletom do prírody v rezorte, kde poskytuje pohľad na faunu a flóru rezortu a zároveň identifikuje zvuky vtákov a druhy kvetov. Ďalšou obľúbenou aktivitou hostí je šnorchl Seahorse, kde Rick vodí šnorchlistov do lagúny, obklopenej mangrovníkmi, aby hľadali tieto vzácne, malé, ale krásne stvorenia. Tieto ochranárske iniciatívy sú príkladom záväzku rezortu vytvárať pozitívny vplyv na miestne životné prostredie a komunitu.