Buddy z netopierov

This batfish looks like it’s smiling for the camera

These batfish often decide to buddy up with a single diver and spend the entire dive shadowing you or swimming alongside your body. Many local dive guides claim to have the best Batfish buddy on specific dive sites. This social fish will often even form schools with other species of fish. Interestingly, the batfish have been proven to be very intelligent.

O nás Dobrodružný ponor Meridian:

Nachádza sa v ohromujúcom Raja Ampat, Indonézia, Dobrodružný ponor Meridian je PADI 5-hviezdičkový Eco Resort a hrdý víťaz prestížneho ocenenia PADI Green Star. náš potápanie služby, známe svojou profesionalitou a kvalitou, sa stali synonymom pre PADI a Meridian Adventure mená, ktoré zaisťujú sebavedomý a príjemný zážitok z potápania pre všetkých.