Potápanie na ostrove Apo a v Dauine

Ak snívate o žiarivých koralových záhradách, morských korytnačkách unášaných krištáľovou vodou a prvotriednom potápaní v bahne, už nehľadajte ďalej. Ostrov Apo a Dauin, dve z najcennejších potápačských destinácií na Filipínach. Tieto lokality, ktoré sa nachádzajú pozdĺž pobrežia Negros Oriental, sú pravidelne hodnotené ako 10 najlepších potápačských destinácií na svete a sľubujú nezabudnuteľné podvodné dobrodružstvo – a neexistuje lepší spôsob, ako ho zažiť, ako s Potápači AivyMaes výhodne umiestnený v srdci Dauinova pláž, len 5 km plavby loďou z Dauinu do Ostrov Apoa je celosvetovo uznávaná pre svoje zdravé koralové útesy a výnimočnú morskú biodiverzitu.

V srdci Dauinu, AivyMaes Divers, nastavuje nový štandard pre ochranu morí a skutočne udržateľný cestovný ruch.

Naše poslanie je zakorenené v ochrane dynamických morských ekosystémov Filipín prostredníctvom vzdelávania, posilňovania postavenia a spolupráce. Vďaka Generálny riaditeľ ISC Barry ColemanUž bolo darovaných päť plných štipendií, ktoré umožňujú talentovaným mladým miestnym obyvateľom stať sa lídrami v námornom cestovnom ruchu. Školenie miestnych znevýhodnených mladých ľudí/mladých dospelých – nielen aby sa stali profesionálnymi potápačskými majstrami/špecialistami na pozorovanie zvierat a inštruktormi, ale aj občianskymi vedcami, ktorí sa venujú ochrane našich oceánov pre budúce generácie.

V úzkej spolupráci s obcou Dauin identifikujeme znevýhodnených mladých mužov a ženy a poskytujeme im zručnosti a vedomosti potrebné na to, aby sa im darilo v potápačskom priemysle. Títo jednotlivci sa zase stávajú mentormi a vzormi, ktoré inšpirujú ostatných z podobného prostredia, aby prijali a chránili svoje jedinečné morské prostredie a zároveň si budovali úspešnú kariéru.

„Miestni školia miestnych obyvateľov“ — je to náš model udržateľného ekoturizmu a funguje.

Ostrov Apo je vyhlásený za: chránenú morskú oblasť (MPA) od roku 1982, je vzorom úspešnej ochrany prírody vedenej komunitou – vďaka priekopníckemu morskému biológovi Dr Angel Alcala, „otec chránených morských oblastí“. Dr. Angel Alcala, ktorý vyrastal v regióne, presvedčil trochu skeptických miestnych obyvateľov, že zriadenie chránenej oblasti by prospelo okolitým rybným hospodárstvam.

Jeho teória bola, že by došlo k preliatiu dospelých rýb z chránenej oblasti do okolitej oblasti, kde by chránená oblasť slúžila ako úkryt pre ryby, aby mohli uniknúť, dozrieť a rozmnožiť sa. Ryby, ktoré by sa rozmnožili v chránenej oblasti, by produkovali larvy, ktoré sú prúdmi prenášané do iných spoločenstiev na útese. Skutočný úspešný príbeh ochrany morí na Filipínach a najstaršia súvislá chránená morská oblasť na Filipínach premieňa tento malý ostrov na raj pre makrofotografie a širokouhlé zábery!

Tento malý ostrov zohral dôležitú úlohu pri formovaní snáh o ochranu morí v celej krajine. Úspech komunitnej rezervácie, ktorá tu bola založená, inšpiroval podobné projekty po celých Filipínach a dokonca aj po celom svete, a priamym dôsledkom toho je v súčasnosti na Filipínach viac ako 1,500 1 malých chránených morských oblastí, ktoré založili miestne komunity, ktoré chceli napodobniť úspech ostrova Apo. Priamym dôsledkom úspešnej implementácie chránených morských oblastí bol rozkvet potápačskej turistiky, pričom Filipíny sú teraz neustále volené za potápačskú destináciu číslo XNUMX na svete.

Najlepšie potápačské lokality v Apo: Chapel Point – Dramatický ponor pri stene s vynikajúcimi koralovými formáciami a častými pozorovaniami morských korytnačiek, húfov morských korytnačiek a občasných barakúd. Darí sa tu mäkkým aj tvrdým koralom, spolu s nahožiabrovitými rybami a útesovými rybami. Cogon Point-Známe silnými prúdmi, vďaka čomu je to vzrušujúci ponor s driftom. Očakávajte veľké húfy rýb, ako sú trevally, snappery a fusiliers, spolu so zdravými koralovými záhradami a občasným prelietaním pelagických rýb. Najlepšie pre mierne pokročilých až pokročilých potápačov.

Rock Point východ a západ – Ponor na miernom svahu s množstvom makroživota vrátane škorpiónov, žabích rýb a rôznych morských rýb. Morské dno zdobia mäkké koraly a sasanky. Skvelé pre fotografov, mierne svahy sú ideálne na pozorovanie korytnačiek a farebných útesových rýb. Svätyňa-Toto je súčasť morskej rezervácie a ponúka najzachovalejšie koraly na ostrove. Morský život je bohatý: morské korytnačky, spŕšky, papagáje. Obmedzený prístup na ochranu útesu; niekedy je povolené iba šnorchlovanie.

Objavte kúzlo Dauinu , Svetoznámy pre potápanie v bahneChránené morské oblasti Dauinu

Len kúsok jazdy autom od Dumaguete, obce Dauin— za posledných viac ako 40 rokov rozšírila svoje úsilie o ochranu morí prostredníctvom série chránených morských oblastí (MPA) zriadených pozdĺž svojho pobrežia. Tieto MPA nielenže oživili miestny rybolov, ale aj podnietili ekoturizmus, pričom poplatky za MPA pomáhajú pri správe finančných prostriedkov a presadzovaní predpisov o zákaze lovu. Potápači zase podporujú udržateľný cestovný ruch jednoducho tým, že robia to, čo milujú – potápajú sa.

Na rozdiel od mnohých chránených oblastí, ktoré sa zameriavajú výlučne na koralové útesy, chránené morské územia Dauinu zahŕňajú aj porasty morskej trávy a piesočnaté/štrkové svahy – vynikajúce biotopy pre potápanie v bahne, vďaka ktorým sa Dauin dostal na globálnu mapu potápačov. Dauin, známy svojimi čiernymi piesočnatými svahmi, ponúka možnosť stretnúť neuveriteľnú škálu vzácnych a bizarných morských živočíchov: chobotnice napodobeniny, extravagantné sépie, žabie ryby, morské koníky, jehly duchovia a nespočetné množstvo druhov nahožiabrovcov, kreviet a krabov. Tieto rozmanité ekosystémy sú tiež dôležitými potravnými oblasťami pre korytnačky a inú morskú megafaunu.

Dauin sa hrdo môže pochváliť 29 z 33 známych druhov žabích rýb – čo je vyznamenanie, ktoré sa prejavuje v... BBC Planéta Zem III, 2. epizóda, ktorá poukázala na bohatú biodiverzitu oblasti. Pozdĺž pobrežia vedú potápači špecializované „lovy na tvory“ pod vedením skúsených pozorovateľov s bystrým okom na nájdenie aj tých najmenších a najnepolapiteľnejších podvodných tvorov, vďaka čomu je Dauin nevyhnutnou destináciou pre podvodných fotografov aj nadšencov makropotápania.

Najobľúbenejšie potápačské lokality v Dauine: všetky sú na útese AivyMaes Divers Resort, pohodlné potápačské lokality pri pobreží

Nachádza sa v srdci Dauin's Potápačské centrum AivyMaes Divers sa nachádza priamo pri pláži a ponúka pohodlný priamy prístup (bez objednania) k svetoznámym potápačským lokalitám v Dauine, vrátane ich renomovaného domáceho útesu AivyMaes House Reef, známeho ako morská rezervácia Población 1 Dauin North, ktorá je chránená už viac ako 40 rokov. Toto miesto sa hemží mimoriadnymi makroživočíchmi, vďaka čomu je rajom pre podvodných fotografov, makro rajom a rajom pre milovníkov širokouhlých záberov morského života.

Dauin Sever a Juh – Potápanie z brehu / Potápanie v bahne Hĺbka5–25 m n. m. Zvažujúci sa čierny piesok s roztrúsenými troskami a umelými štruktúrami, ktoré priťahujú živočíchy, žabie ryby, jehly, nahožiabré ryby, morské koníky, chobotnice (vrátane mimic a wonderpus) Vynikajúce pre makrofotografie fotografovanie a nočný ponor.

Svätyňa Masaplod – pulzujúci útes s občasným pozorovaním korytnačiek Koralový útes / Morská rezervácia Hĺbka: 5–30 m – Živý útes s dobrým koralovým porastom a húfmi rýb. Strelnice, kanice, korytnačky, murény. Skvelá viditeľnosť, vhodná pre makro aj širokouhlé zábery.

Autá a Ginama-an - Hĺbkový rozsah: 24 – 28 metrov Lokalita vrakov áut sa hemží makrotvormi a útesovými rybami vrátane levíc, murén, rají modroškvrnných, žabích rýb, duchov morských motýľov, porcelánových krabov, duchov morských rýb harlekýnov, krokodílích rýb, anjelov cisárskych, nahožiabrovcov, kreviet boxerov. Samotné vraky sú často pokryté farebnými koralmi, špongiami a morskými vejármi, čo poskytuje vynikajúce príležitosti na fotografovanie pod vodou.

Či už ste skúsený potápač alebo nováčik túžiaci preskúmať podmorský svet, Dauin ponúka bezkonkurenčné možnosti potápania. Potápači AivyMaes poskytujeme výnimočné služby, odborné poradenstvo a spoločný záväzok k ochrane morí. Výberom potápania v našich rezortoch sa nielen vydávate na nezabudnuteľné dobrodružstvo, ale tiež podporujete úsilie o ochranu a zachovanie našich oceánov pre budúce generácie. Ich skúsení potápačskí majstri a inštruktori sú vyškolení pozorovatelia živočíchov, čo hosťom zaručuje obohacujúce a ekologické potápanie.