Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, hlavné mesto Frogfish Antennarius na Filipínach!

Signály druhov Antennarius!

The Allure of its Lure. Tento podmanivý tvor, obľúbený medzi potápačmi, presahuje jeho pokerovú tvár a charakteristické zívanie.

Well known to fotografovanie pod vodou enthusiasts and seasoned divers, this is a fish that seems fictional to most and a fantasy find for the rest.

The Frogfish goes about the reef using jet-like propulsion via openings nestled beneath its pectoral plutvy. If not putt-putting around like an awkward balloon, it can also go for a walk using its pectoral and pelvic plutvy.

Antennarius Frogfish hlavné mesto Filipín 2

fotografie Credit: Luzelle Artillero

Dauin a Zamboangita, v Negros Oriental, majú širokú škálu druhov Frogfish obývajúcich ich pobrežie a priľahlý ostrov Apo. Priamo tu v našich vodách bolo zdokumentovaných 12 druhov Frogfish, veľmi vyhľadávaných potápačmi, pričom najmenej 13 druhov je rozšírených vo Visayas, centrálnej oblasti Filipín.

Nedávno generálny riaditeľ a tréner pozorovateľov Silver Reef Dive Resort s Danielom Gearym, morským biológom známym ako „Dr. Frogfish“, ktorý študoval Frogfishes 10 rokov, zdokumentoval Hispid/Shaggy Frogfish v Zamboanguite, susednom meste Dauin známom ako hlavné mesto potápania ostrova Negros na Filipínach. Po dlhom výskume sa predpokladá, že existuje veľká šanca, že ide o prvé zdokumentované pozorovanie tohto druhu v provincii Negros Oriental.

Multiple dive guides confirm a potential sighting in 2010, but there are no photos to back it up. Almost all of the photos on-line, with locations included, are from Indonesia with none (correctly identified) found from the Philippines, so this could potentially be the first, if not one of the first, documented sightings of this species in the country. This indeed was an epic find by Randall Gunn, a tech diver who moved to Dauin, whose housereef is home to the pair of these bright yellow, mango-like frogfish. One of our local artists, Alma Zosan, will have to amend her Frogfishes of the Visayas poster to include this 13th species.

Sezóna Frogfishes v Dauin a Zamboanguita Negros Oriental zvyčajne začína okolo februára a trvá približne do augusta, ale príroda plánuje svoj vlastný kurz, takže je to len priemer. Niektorí sa objavia o niečo skôr, zatiaľ čo iní sa objavia neskoro a zostanú dlhšie, čo znamená, že existuje niekoľko, ktoré sa držia okolo, aby ich našli tí, ktorí vedia, kde sa skrývajú, alebo ktorí navštevujú plánované špeciálne kurzy Dr Frogfish.

Nedávno nás navštívil Daniel Geary, „Dr. Frogfish,“ ktorý sa s nami ponoril, aby odfotografoval tieto žabie ryby a mohol sa porozprávať o žabích rybách, konkrétne o tom, aké sú jeho obľúbené nálezy a aké správanie je pre neho najpamätnejšie.

„Mám niekoľko mimoriadne nezabudnuteľných nálezov, pokiaľ ide o Frogfish. Môj najlepší nález, ktorý pravdepodobne nebude prekonaný, bol v roku 2016. Cestoval som do Ambonu v Indonézii na základe tipu, že tam boli overené pozorovania psychedelic Frogfish. Mal som to šťastie, že som pri druhom ponore videl dvoch z nich.

Ďalší neuveriteľný nález bol v Malapascua na Filipínach v roku 2022. Môj obľúbený miestny sprievodca ma tam zaviedol do jednej zo svojich tajných oblastí s dvoma ďalšími sprievodcami a našli sme žabku mramorovú...s vajíčkami! Stále sa vyvíjajúce vajíčka boli takmer úplne vytvorené, dokonalé repliky ich dospelých verzií.

Jedným z mojich najobľúbenejších nálezov, pri všetkej úprimnosti, bol tento pár Hispid / Shaggy Frogfish. Žil som v Dauine takmer 10 rokov a nikdy som žiadneho nevidel. Tieto dve žabie ryby sa práve našli, keď som bol dva týždne na návšteve, perfektné načasovanie.

Videl som veľa správania Frogfish, ale niekoľko vyniká. Nikdy som nevidel kanibalizmus žabích rýb, hoci som sa o to pokúšal. Moje obľúbené správanie, ktoré som videl, bolo párenie dvoch klaunov/bradáčov žabích rýb. Mohol som ich sledovať, ako flirtujú, plávajú hore, pária sa a sledoval som, ako vaječná plť odpláva. Druhý samec Frogfish pribehol po skalách o niekoľko sekúnd neskôr, nanešťastie príliš neskoro na párty.

I always love seeing male Frogfish trying to flirt with a female. Males love to pop up all their plutvy and shake their body all over the place, an awkward kind of frogfish dance. I'm not sure why they do it, but its pretty funny to watch.

Dravosť žaby je vzácny pohľad, ale aj pochúťka. Videl som, že Frogfish jedia rôzne druhy koristi, od osy cez Dragonets až po Cardinalfish. Moja obľúbená dravosť, ktorej som bol svedkom, bola počas natáčania filmu Planet Earth od BBC, ktorý sa natáčal v Dauine, kde sme boli svedkami, ako klaun / Warty frogfish sršal malého perutýna, ostne a tak.

Potápačský rezort Silver Reef

Strieborný útes ponúka služby komorného fotografa poskytované špecializovanými pozorovateľmi, ktorí sú oboznámení s vybavením fotoaparátu a jeho používaním pred a počas ponorov. Cieľom je vyplávať na povrch spoločne, niekedy pomocou podvodných skútrov ako taxislužby „len chytiť“ pre fotografov, ktorí čelia prúdom a iným výzvam.

Potápačský rezort AivyMaes

Potápačský rezort AivyMaes má jedinečnú polohu v srdci pláže v Dauine s absolútnym prístupom k trom najlepším potápačským lokalitám v Dauine, ktoré sú trvalo umiestňované v desiatke najlepších lokalít na potápanie na svete. Naši profesionálne vyškolení pozorovatelia vám pomôžu nájsť dokonalý makro alebo širokouhlý záber. S ostrovom Apo, ktorý trvá len 35 minút plavby loďou, ponúkame zážitok z potápania na svetovej úrovni.

Morskí prieskumníci

Bola založená v roku 1989, Morskí prieskumníci je priekopnícke potápačské centrum vo Visayas. Ponúkame potápanie svetovej úrovne s okázalými sépiami, mimikou chobotnice, Ambon scorpionfish a nepolapiteľné žraloky mlátičky v Malapascua. Preskúmajte Dauin a Sipalay pre neuveriteľnejší morský život. Naši skúsení filipínski Divemasters zabezpečujú nezabudnuteľné ponory. Objavte Filipíny – potápajte sa s úsmevom.

Azure Dive Resort

Azure Dive Resort's víziou je poskytovať služby na svetovej úrovni a v konečnom dôsledku dosiahnuť dokonalosť v potápačskom priemysle. Azure je kvintesenciou filipínskeho ducha – teplý ako lákavé modré vody jeho súkromnej pláže; milostivý ako palmové listy, ktoré sa ohýbajú vo vánku. Stredisko je živým dôkazom oddanosti Dauinu ako destinácii, ktorá by splnila ponory snov.