Sprievodca pre cestovateľov o ochrane morí a útesov v Sabahu

Začali ste, ako mnohí na celom svete, klepať na notebook, aby ste našli miesta, ktoré by ste mohli navštíviť, uľavilo sa vám, že v medzinárodnom cestovaní sa obnovil pocit normálnosti a snívate o tom, že konečne podniknete cestu, ktorú ste začali plánovať pred rokmi? Zadávaš do Googlu pojmy ako ostrovné pobyty, potápačské lokality a podmorský život, alebo hľadáš na Instagrame pomocou hashtagov #pláž, #oceán a #príroda?

Ak áno, nezabudnite si do zoznamu pridať túto značku: Sabah. So 4,500 XNUMX km pobrežia (vrátane ostrovov a lagún) má Sabah čo ponúknuť so svojimi nedotknutými plážami a očarujúcim podmorským životom. Ale ako globálny občan ovplyvnený prevládajúcimi vplyvmi zmeny klímy sa musíte sám seba spýtať – a to je naša posledná otázka, sľubujem – aký vplyv majú moje cestovné plány na oceán? A potom máte na výber.

Keďže sa blíži Deň oceánu, vyzývame vás, aby ste sa pri plánovaní toho, kam ísť a čo robiť, ponorili hlbšie. Buďte zodpovedným cestovateľom. Dozviete sa o komunitách, ktorých životy sú tak zložito pretkané zdrojmi našich morí. Pochopte, prečo prísne súdy o spôsobe, akým ukladajú jedlo na svoje stoly, neprinesú riešenia, ktoré chránia náš vzácny morský život, a potom zistite, čo robí. Pomôžte nám pri ochrane našej bohatej morskej biodiverzity a nehmotných aspektov kultúry Sabah, a to všetko pri zaškrtávaní položiek z vášho zoznamu oceánskych druhov a morských živočíchov, ktoré musíte vidieť.

Tu je krátky zoznam, ktorý vám pomôže začať.

Obnovte obrovské mušle, obnovte útesy

Návšteva parku Tunku Abdul Rahman vám dáva perfektnú príležitosť namočiť si nohy, ak sa neplánujete vydať ďaleko od hlavného mesta Sabah. TARP je zhluk ostrovov, ktoré sú posiate vodami pri pevnine Kota Kinabalu a na jeho najväčšom – ostrove Gaya – je MERC, Výskumné centrum morskej ekológie. Vďaka ocenenej environmentálnej vzdelávacej lokalite sa návštevníci centra môžu zúčastniť hodinovej prehliadky so sprievodcom alebo stráviť celý deň s morským biológom, pričom sa z prvej ruky dozvedia o produkcii a obnove obrovských mušlí a pochopia ich ekologický význam pre naše útesy.

Obrovské mušle zohrávajú obrovskú úlohu pri filtrovaní morskej vody, čo pomáha bojovať proti nadmernému množeniu rias. fotografie kredit: MERC

Zaregistrujte sa ako EcoDiver

Aj keď je to trochu cesta do Mantanani (hodinu a pol autom z Kota Kinabalu, po ktorej nasleduje ďalšia hodina loďou), vďaka jeho nedotknutým tyrkysovým vodám a ohromujúcej prírodnej kráse stojí za to výlet. Turizmus na ostrove nekontrolovateľne rástol, a hoci to jeho obyvateľom otvorilo ďalšie príležitosti na zarábanie, potreba iniciatív integrujúcich cestovný ruch, ochranu prírody a komunitný rozvoj sa stala mimoriadne zjavnou. Reef Check Malajzia projekty na Mantanani cieľom je zlepšiť živobytie komunity prostredníctvom budovania kapacít a odbornej prípravy, zlepšiť ich blahobyt prostredníctvom nakladania s odpadom a zvýšiť povedomie o výhodách ochrany útesov.

Sprievodca pre cestovateľov o ochrane morí a útesov v Sabahu 9

Certifikovaní EcoDivers sú vyškolení na vykonávanie prieskumov Reef Check, ktoré sa každoročne vykonávajú na monitorovanie zdravia útesov, vrátane Mantanani. fotografie kredit: Reef Check Malajzia

Podporte úsilie žien pri diverzifikácii produktov

V mnohých častiach sveta zohrávajú ženy rozhodujúcu úlohu pri spravovaní prírodných zdrojov a to isté platí o ostrovných komunitách v Sabahu. Stačí sa pozrieť na sever do viacúčelovej chránenej morskej lokality parku Tun Mustapha, kde sa skupina žien spojila, aby LA'NU, registrovaný subjekt, ktorý vyrába mydlo z použitého kuchynského oleja. Nielenže si dopĺňajú svoj primárny zdroj príjmu, čím znižujú svoju závislosť od príjmu z rýb, ale tieto ženy tiež nasmerujú časť svojich ziskov na ochranárske aktivity, ktoré prevádzkujú ich komunity.

Podobne pri Semporne, malom meste na juhovýchodnom pobreží Sabahu, známom ako vstupná brána do potápačského prístavu v Sabahu, sa členky organizácie Women of Omadal (WAPO) snažia zlepšiť bezpečnosť svojich príjmov a zároveň podporovať environmentálne povedomie a ochranu. Združenie bolo zaregistrované v roku 2012 s podporou WWF-Malajzia a dodnes členovia aktívne pokračujú vyrábať a propagovať remeselnú výrobu, ktorá obnovila tradície tkania pomocou listov z palmy pandanus a skúmala nové vzory a produkty na rozšírenie ponuky remesiel. WAPO má tiež vyhradenú jednotku, ktorá hliadkuje na plážach ostrova Omadal, aby odradila od pytliactva korytnačiek.

Sprievodca pre cestovateľov o ochrane morí a útesov v Sabahu 10

Podnikateľka z LA'NU Juliana krája citrónovú trávu, prísadu používanú na výrobu mydla. fotografie kredit: Norcy BeautyLab

Sprievodca pre cestovateľov o ochrane morí a útesov v Sabahu 11

Podložka tkaná s dizajnom Pinamak (krevety) od Women of Omadal. fotografie kredit: Roziah Jalalid/WAPO

Oslovte a podporte iniciatívy vedené komunitou

Len 20 minút od medzinárodne známeho ostrova Sipadan sa nachádza Mabul, potápačská destinácia, ktorá priťahuje medzinárodných aj miestnych potápačov, ktorých zaujímajú vzácne a jedinečné makroživočíchy. Žiaľ, vysoký počet turistov priťahovaných k jeho brehom a vodám vytvára na ostrov ekologický tlak, a preto je nevyhnutné zvýšiť odolnosť ostrova voči neustále rastúcemu dopytu po jeho zdrojoch a klimatickým zmenám. Uvedomujúc si to, Zelená Semporna bola vytvorená ako platforma na podporu mládeže a miestnej komunity, aby sa zapojili do rôznych iniciatív na ochranu životného prostredia. Dobrovoľníci aktívne obnovujú koraly, zlepšujú svoje vodcovské schopnosti prostredníctvom školení, učia sa umeniu filmovania, aby sa podelili o príbehy svojej komunity, hľadajú riešenia problémov s nedostatkom vody v Mabule a mnoho ďalšieho!

Sprievodca pre cestovateľov o ochrane morí a útesov v Sabahu 12

V miestnej mešite sa konalo premietanie prvého zostrihu krátkeho filmu „Climate Stories“ od mládeže z Mabulu a zúčastnilo sa ho viac ako 100 ostrovanov. fotografie kredit: Zelená Semporna

Obnovte koralové útesy pri Semporne

Približne 30 kilometrov severovýchodne od Semporny je ostrov Pom Pom, základňa pre Centrum tropického výskumu a ochrany, alebo TRACC, organizácia, ktorá sa venuje ochrane morských korytnačiek a obnove poškodených koralových útesov. Programy prevádzkované TRACC sa pohybujú od dvoch týždňov do viac ako štyroch mesiacov a môžu zahŕňať činnosti, ako je vytváranie umelých útesov na obnovenie ekologickej funkčnosti, vykonávanie vedeckého výskumu a prieskumov s cieľom získať holistický pohľad na morské prostredie, odstraňovanie hviezdice s tŕňovou korunou, aby sa umožnilo poškodené útesy na prežitie a rast a oveľa viac. Hviezdny program, ak máte záujem o aktívnu obnovu útesov a ak ešte nie ste certifikovaným potápačom, TRACC ponúka kurzy PADI, ktoré vám pomôžu.

Sprievodca pre cestovateľov o ochrane morí a útesov v Sabahu 13

Umelé útesy určené na obnovu koralových formácií prosperujú vo vodách pri ostrove Pom Pom. fotografie kredit: Robin Philippo/TRACC Borneo

Navštívte chránenú morskú oblasť

V neposlednom rade je to Sugud Islands Marine Conservation Area, lokalita na východnom pobreží Sabahu zahŕňajúca ostrovy Lankayan, Billean a Tegapil. SIMCA je súkromne spravovaná spoločnosťou Strážca útesu, ktorej konečným cieľom je vyvážiť potreby turizmu a ochrany prírody. Vyhradené tímy monitorujú aktivity hniezdenia korytnačiek, propagujú povedomie o ochrane korytnačiek medzi svojimi návštevníkmi a vykonávajú prieskumy útesov s cieľom monitorovať zdravie útesov. Okrem toho presadzovanie obmedzení rybolovu umožňuje populáciám rýb prosperovať v rámci chránenej oblasti aj mimo nej.

Sprievodca pre cestovateľov o ochrane morí a útesov v Sabahu 14

Návštevníci SIMCA môžu podporiť úsilie Reef Guardian o ochranu tým, že si adoptujú hniezdo.

fotografie zdroj: Achier Chung/Reef Guardian

Tiež by vás mohlo zaujímať, že v blízkosti SIMCA sa nachádza Turtle Islands Park, morský park zverejnený v roku 1977. Návštevníci ostrova Selingan, jedného z troch ostrovov, ktoré tvoria park, majú to šťastie, že denne vidia hniezdiť korytnačky a majú možnosť zúčastniť sa ich Programu adopcie korytnačiek.

Je to vo vašich rukách. Žiadna akcia nie je príliš malá. Žiadna snaha nezostane neocenená. Prispôsobením prastarého príslovia, okrem vašich stôp, vás pozývame, aby ste zanechali pozitívny vplyv na naše útesy. A nie, nenavrhujeme, aby ste šliapali na naše koraly!

Uvidíme sa v Sabahu.

Napísal Robin Philippo